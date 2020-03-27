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好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

紐約淪陷變「美版武漢」 為何疫情一發不可收拾？

香港01 / 撰文：梁凱怡
往日人頭攢動的曼哈頓大中央車站，旅客寥寥無幾。(美聯社)
往日人頭攢動的曼哈頓大中央車站，旅客寥寥無幾。(美聯社)

美國現時累計有85,653宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，其中紐約州有39,125宗，佔全國逾四成，遠超其他州份。州內近六成個案來自人口稠密的紐約市。紐約的疫情之所以失控，專家認為除了歸咎於都會區的人口密度之外，也有其他因素影響。

人口密度高 生活環境擠迫

紐約市有逾800萬人口，為美國最大城市。某程度而言，紐約市確診個案多只是反映城市的大小。但同時，紐約市平均每平方英里有逾2.7萬人居住，密度為芝加哥和費城的兩倍有多，甚至是洛杉磯的三倍以上。

紐約人每日迫地鐵，街頭人來人往，到酒吧和餐廳消遣，全部都有機會感染病毒。他們大多居於擠迫的公寓大樓，乘搭交通工具也增加感染機會。

檢測數目多 政府嘆慢半拍

美國被指病毒檢測數目落後，不過紐約大力提高檢測數目。在食品和藥物管理局的許可下，紐約州3月13日起容許28個公共和私營實驗室進行檢測。州長科莫（Andrew Cuomo）指，紐約逾10萬人已經接受檢測，數目為全國的四分一。

州長科莫因為每日出席例行記者會而獲得讚賞，不過有專家批評科莫和紐約市長白思豪（Bill de Blasio）早期應對疫情反應緩慢。紐約州3月2日出現首宗社區傳播個案，11日確診個案已經增至216宗。不過科莫和白思豪12日只是禁止逾500人的大型聚會，直到3月18日才下令停課，當時已經有2,300宗確診個案。

熱門旅遊城市 大量旅客到訪

「不夜城」紐約市吸引大量旅客到訪，也是美國最受歡迎的旅遊城市。科莫指，有來自疫區的旅客將病毒帶到紐約。後來華府雖然頒佈旅遊禁令，但紐約大學醫學院醫學倫理部門主管卡普蘭（Arthur Caplan）認為已經太遲，旅遊頻繁也導致疫情較早登陸紐約。

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文章授權轉載自《香港01》

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