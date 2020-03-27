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5萬美國人受困海外 可能尋求軍機撤僑

世界日報 / 編譯林育正╱綜合26日電
目前還有5萬名海外美國人希望回家，尋求政府伸出援手。圖為乘客在瓜地馬拉市機場等待搭乘美國大使館安排的包機。 美聯社
目前還有5萬名海外美國人希望回家，尋求政府伸出援手。圖為乘客在瓜地馬拉市機場等待搭乘美國大使館安排的包機。 美聯社

新冠病毒大流行導致許多航班取消或邊界關閉，目前還有5萬餘名美國人滯留海外，希望政府伸出援手，協助他們返家；不過國務院的撤僑計畫卻無法幫助所有需要的民眾，可能會尋求軍方援助。

尋求返美的國人從23日的1萬3500人，快速增加至5萬人；負責撤僑計畫的國務院領務局首席副助卿布朗里(Ian Brownlee)25日表示，未來九天將有66個航班，接回9000位國人。

海外的學生、觀光客以及年長者，對於美國駐外使館以及政府沒能給出正面回應，而感到失望；布朗里表示：「我們會竭盡所能把國人帶回家，但國務院能提供的承載量受限。」因此他透露，可能尋求軍方協助。

如果獲得軍方協助，五角大廈運輸司令部計畫協調商用包機和軍機配合撤僑。布朗里說：「這會是一項非常複雜，且史無前例的任務。」

目前從瓜地馬拉、迦納和烏克蘭等地，仍有班機飛往美國。儘管現在部分航線暫時停飛，但航空公司也同意，分派無載客的商用客機前往撤僑。

目前在秘魯有近4000待撤僑的民眾，但遲遲未能歸國；布朗里解釋利馬軍用機場容量有限，也無法及時獲得授權，因此美國準備利用機場內的機棚供旅客上機，以增加機場容量。秘魯政府也表示，本周允許美國和其他國家進行撤僑。

撤僑的執行上美國政府也碰上其他挑戰，包括沒有即時接收到國界關閉的通知。24日就有一架美國航空的班機原定飛往利馬接受困旅客，正要進入秘魯領空時，卻因授權問題直接折返。25日已經有兩班飛機載客分別從利馬和庫斯科返美。

目前國務院也加快速度，讓數千名國人從宏都拉斯返國；厄瓜多也有約5000至7000名旅客等待回國。

部分旅客質疑篩選上機乘客的標準，但布朗里解釋，國務院原則上讓較為老弱或需要協助的民眾先返國；不過也要依照列名單時，誰能到達機場做調整。

國務院 機場

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