全球砲轟不適任57萬人要求下台 譚德賽反批台灣「網軍操作」

新冠肺炎爆發至今已造成全球超過50萬人感染，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次親中言論也引發外界不滿。1月就有網友在網路上發起連署要求他請辭，目前已有超過57萬人響應。然而譚德賽卻批評，這是台灣為了爭取參與WHO的政治行動，責怪網軍在背後操作。

譚德塞遲遲未宣布新冠肺炎為「全球衛生緊急事件」，導致多國無法及時因應，加上近期多次稱讚中國防疫措施，被許多人批評他「親中」、「不適任」。當中一名加拿大網友Osuka Yip在全球最大請願平台「Change.org」發起連署，要求譚德賽請辭，截至目前已有57萬人響應。

即便如此，譚德塞似乎不認為是自己的問題。據《上報》報導，有外交人士透露，曾有美國官員向我國表示，譚德賽私下怒斥網路上大量攻擊他的言論，是來自台灣的網軍操作，並直指這是台灣為了爭取參與WHO的「政治行動」。

譚德塞遷怒台灣，也可能影響我國今年參與世界衛生大會（WHA），對此有知情官員透露，批評譚德賽的聲音不僅在台灣出現，世界各國也都有相關言論，包含美國不止一次表達不滿外，日本副相麻生太郎也在26日答詢時，批評譚德賽動作太慢。

雖然台灣今年受邀的可能性不高，但該名官員表示，我國很早就展開國際遊說，也以「Taiwan can help」為理念，展開網路宣傳，拉抬升量，展現我國關心全球公衛的決心。