快訊

美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

聯合新聞網 / 綜合報導
圖取自約翰霍普金斯大學新冠肺炎統計頁面截圖。
圖取自約翰霍普金斯大學新冠肺炎統計頁面截圖。

根據美國約翰霍普金斯大學最新發布的數據顯示，截至台北時間27日6時20分，美國新冠肺炎確診病例升至82404例，超越中國大陸成為確診數最高國家，另外，美國累計死亡1178例。

根據數據，紐約州確診病例最多，達37258例；新澤西州確診病例6876例；加州確診病例3247例。

【中央社紐約26日綜合外電報導】

紐約時報今天報導，美國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的病例目前已是全世界最多，突破8.1萬例。

紐約時報蒐集的數據顯示，在擁有3.3億人口的美國，武漢肺炎確診數累計8萬1321例，超越中國、義大利，躍居全球確診總數最多的國家。

根據法新社的統計，義大利確診數今天來到8萬539人，中國則是8萬1285人。

新冠肺炎 COVID-19 紐約

相關新聞

美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

根據美國約翰霍普金斯大學最新發布的數據顯示，截至台北時間27日6時20分，美國新冠肺炎確診病例升至82404例，超越中國大陸成為確診數最高國家，另外，美國累計死亡1178例。

新冠肺炎義大利累計8165死 全球確診數破50萬

義大利民防保護局今天公布，境內因感染武漢肺炎死亡的人數從昨天的7503人增加662人，累計8165人；不過，這個數字不包...

美眾議員批陸可恥 讓病毒蔓延還對外出售故障設備

美國聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）透過新聞指，中共「可恥」，中共正對受冠狀病毒影響最...

紐約市醫院近崩潰 垃圾袋改防護服 48歲護士染新冠身亡

新冠肺炎疫情的迅猛發展，紐約市醫療系統在臨近崩潰邊緣，多家收治新冠肺炎病人的醫院防護用品近乎消耗殆盡，醫護人員甚至需用垃圾袋等自製防護服；一名48歲的護士在工作中感染新冠肺炎，搶救一周後過世，同僚認為

紐約疫情惡化 單日增100死確診衝破3.7萬

美國紐約州武漢肺炎疫情持續惡化，單日新增100死，確診總數衝破3.7萬例。紐約州長古莫說，病患仰賴人工呼吸器時間愈長，愈...

龐培歐堅稱「武漢」病毒 G7拒挺

美國國務卿龐培歐廿五日試圖在七國集團（G7）外長視訊會議上，說服成員國將「武漢病毒」納入聯合聲明中，但遭到其他國家一致反對。

川普盼撤換譚德塞 疫情專家佛奇有異見

世界衛生組織秘書長譚德塞遭民眾發起連署要求撤換，美國總統川普廿五日在白宮記者會表示，他認為世衛組織許多談話都很不公正，有很多人認為世衛傾向支持中國，他也聽說譚德塞偏愛中國，川普說，這可能要問公衛專家比較準確。

染疫屢創新高 東京怕封城 居民忙囤糧

日本東京的新冠肺炎疫情似有惡化趨勢，本周單日新增確診人數已連續四天創新高，廿六日新增四十七人。東京都知事小池百合子廿五日表示，當地面臨疫情爆發的重大局面，呼籲民眾周末盡量減少外出。首都圈民眾憂心可能封城而出現恐慌購物潮，許多商店貨架都被掃空。

西班牙逾4千人染疫亡 比大陸還慘

全球新冠肺炎確診病例逼近五十萬人，超過兩萬人死亡。世界各國政府紛紛管制邊界及下令居家避疫，目前全球約有卅億人禁足在家，等於將近半數人口待在家。聯合國警告疫情已威脅全人類，呼籲全世界團結合作抗疫。

紐西蘭禁足令 百業哀號

疫情讓全球經濟陷入泥沼，離台灣九千公里外的紐西蘭，廿六日凌晨起全國進入緊急狀態，「禁足令」讓民間消費力大減，百業哀號。旅居紐西蘭卅年、經營旅遊車業的葉姓男子說，這是紐國經濟空前危機，等疫情過後，經濟重建恐還有漫漫長路要走，挑戰不亞於對抗病毒。

廣角鏡／畫圈圈 購物前保持距離

印度阿默達巴德的民眾廿六日在一間商店外等待購物時，站在畫好的圈圈內保持距離。

日鹿兒島縣出現新冠肺炎確診 九州全島淪陷

日本鹿兒島電視台26日晚間報導，鹿兒島縣出現新冠肺炎首宗確診病例，患者是一名在英國工作的40多歲女性，自英國搭機到東京羽...

熱門新聞

英國返台女留學生有上呼吸道症狀 嘉義市出現第一起確診案例

英國情侶入境台灣被隔離 女方母批：環境差到像監獄

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

激起全球民怨！逾50萬人連署要WHO總幹事譚德塞下台

新冠肺炎嘉義市1例確診 消防員出勤載送全程隔離防護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。