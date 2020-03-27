美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

根據美國約翰霍普金斯大學最新發布的數據顯示，截至台北時間27日6時20分，美國新冠肺炎確診病例升至82404例，超越中國大陸成為確診數最高國家，另外，美國累計死亡1178例。

根據數據，紐約州確診病例最多，達37258例；新澤西州確診病例6876例；加州確診病例3247例。

【中央社紐約26日綜合外電報導】

紐約時報今天報導，美國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的病例目前已是全世界最多，突破8.1萬例。

紐約時報蒐集的數據顯示，在擁有3.3億人口的美國，武漢肺炎確診數累計8萬1321例，超越中國、義大利，躍居全球確診總數最多的國家。

根據法新社的統計，義大利確診數今天來到8萬539人，中國則是8萬1285人。