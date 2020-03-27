紐約市醫院近崩潰 垃圾袋改防護服 48歲護士染新冠身亡

新冠肺炎疫情的迅猛發展，紐約市醫療系統在臨近崩潰邊緣，多家收治新冠肺炎病人的醫院防護用品近乎消耗殆盡，醫護人員甚至需用垃圾袋等自製防護服；一名48歲的護士在工作中感染新冠肺炎，搶救一周後過世，同僚認為醫院無法為前線醫護提供防護用品，要為他的死亡負責。

48歲的凱利(Kious Jordan Kelly)是西奈山醫院西區分院(Mount Sinai West)助理護士長(assistant nursing manager)，他於兩周前被確診感染新冠肺炎，17日住院搶救，一周後即不治身亡。

凱利的妹妹雪蓉(Marya Sherron)向「紐約郵報」表示，家屬相信他是在醫院工作中被感染的，「他告訴我確診新冠肺炎，當時已住進ICU，但他覺得情況還好，從沒想過會到如此嚴重地步。」雪蓉表示，哥哥除了有較嚴重的哮喘外，身體一直健康。

48歲的護士凱利染上新冠肺炎後不治身亡。（取自西奈山醫院網站）

雪蓉回憶，哥哥染病後不久出現說話困難，因此都通過短信與家人交流，直到約一周前病情惡化，再也沒有回覆信息，「我試圖聯絡他多次，但被醫生告知他已上呼吸機」，直到24日晚11時許，家屬被院方告知已回天乏術。

凱利在西奈山醫院西區分院的多名同事直指，一線醫護缺乏口罩、防護服、護目鏡等必須的防護用品，是造成凱利染病且不治身亡的元兇；目前和凱利一同工作過的同事中，已至少四人也確診了新冠肺炎。

西奈山醫院系統是紐約市最大且設施最完備的大型醫院，但在此次新冠肺炎疫情下，跟其他醫院一樣面臨醫療防護用品短缺的窘境。此前，三名凱利生前工作的西區分院護士以垃圾袋自製防護服的照片，在社交媒體上廣傳。

西奈山醫院就凱利之死發表聲明，對他的去世表達深切哀悼，「我們失去一位熱心的同事、朋友和無私奉獻的醫護」；凱利在1月時還曾因長期照護一名晚期乳腺癌患者，被家屬盛讚為「天使」，而作為優秀醫護典型登上西奈山醫院系統的網站。

多名醫護匿名向媒體表示，該院防護用品已消耗殆盡，醫生、護士不得不反覆使用本為一次性使用的口罩，在救治新冠肺炎病患和非新冠肺炎病患之間，也無法更換口罩、眼罩及防護服等用品；凱利生前的同事亦直指防護的缺乏，是造成他染病死亡的主因，「他本不應落得如此下場，醫院要為此負責任。」

紐約市接受新冠肺炎病患的幾個醫院近期面臨大爆發式的疫情發展，均已陷入崩潰邊緣，醫護人員沒有足夠防護用品，確診病患也缺乏所需搶救設施；皇后區的艾姆赫斯特醫院更是一日之內有13名新冠肺炎病人死亡。

該院一名急診室醫生Colleen Smith拍下處於疫情最前線的該院物資極度缺乏的現狀，交由「紐約時報」發表，指出自己不惜冒險違反醫院相關規定，只希望迫切情形能引起各方重視，盡快解決；該院醫生Ashley Bray更描述新冠疫情下，艾姆赫斯特醫院內景有如「末世將臨」(apocalyptic)。

艾姆赫斯特醫院外已停有一輛急凍卡車，用以暫時安放屍體；曼哈頓的表維醫院、皇后區布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)等收治新冠肺炎患者的醫院，也在緊急加蓋臨時陳屍房。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)26日上午在每日疫情記者會上被問及醫護防護用品急缺時回應，的確有些醫院出現護士只能穿垃圾袋改裝防護服的窘境，「我們已經和一些醫院取得聯繫，過去幾天可能出現分發不暢」；他表示，目前州府已有足夠多的防護用品，若有醫院仍缺乏，州府會立即提供。