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影／憂心前線人員！88歲嬤顫抖雙手縫口罩 畫面讓600萬人淚崩
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在歐洲延燒，西班牙目前是全球死亡人數第二多的國家，僅次於義大利。近日網路瘋傳一名88歲的西班牙老奶奶顫抖雙手縫製口罩的影片，讓全球網友看了好心疼，直呼「願上帝保佑您！」
從影片中可以看到，這名88歲的老奶奶疑似患有帕金森氏症，她顫抖著雙手使用裁縫機和剪刀，只為縫製口罩捐給缺乏資源的第一線醫療人員。影片上傳後，迅速被網友瘋傳，截至目前已吸引超過600多萬人觀看、36萬次的轉發及11萬個讚。
各國網友紛紛留言回應「願上帝永遠保佑您」、「奶奶是一個很好的榜樣」、「我為奶奶鼓掌」、「您可以為自己感到驕傲」、「奶奶讓我哭了」、「奶奶贏得了我的心」、「這是一個值得讚賞的例子，令人尊敬的奶奶」、「我對這位奶奶的一切尊敬...天哪，請照顧她...讓她的生活不遭受痛苦！」
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