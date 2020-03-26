對抗新冠 德國政府醞釀入境隔離措施

據德國官方的羅伯特·科赫研究所周四早發布的更新數字，德國新冠病毒感染者累計確診人數達到36508人，死亡人數198人。這與被媒體廣泛參考的美國約翰·霍普金斯大學的統計相當接近，至中歐時間周四10時，該大學匯總的數據顯示，德國確診人數為37323，死亡206人。而德國《世界報》根據上述兩家機構以及德國縣一級以上衛生部門和歐洲疾控中心（ECDC）發布數字做出的最新統計則顯示，德國確診感染人數已達41255人，死亡224人。

與上周相比，過去數天德國的確診病例增加似乎略有所趨緩。在德國聯邦科研部長卡裡切克周四舉行的新聞發布會上，柏林夏裡特醫學院病毒學家、政府顧問德羅斯滕對當前德國疫情的判斷仍相當謹慎，稱目前的病例增加仍在「持續穩定上升」，尚未形成一個走勢的變化。他希望在接下來數日，能看到一周多以來逐步推出的嚴格措施的效果能繼續反映到數字上。

入境隔離？

據德國媒體報道，為了更有效抵御疫情，德國政府正在考慮，規定從非歐盟國家入境的旅行者需進行為期兩周的居家隔離。即凡是從歐盟以外的第三國入境德國的旅客，無論是否曾到過所謂「高風險地區」，必須居家隔離兩周。

由於目前德國對非歐盟公民已實施禁止入境，所以這一醞釀中的新規定主要涉及德國人和擁有德國居留權的外國人。如果做出決定，柏林、慕尼黑、法蘭克福、杜塞爾多夫和漢堡國際機場的入境旅客將面對這一強制措施。

小範圍「封城」

德國東部薩克森-安哈爾特州的耶森市（Jessen）的兩個城區周四早晨開始被全面封鎖隔離。當地政府官員稱，這一措施將持續兩周，警察和消防隊已在道路設卡檢查。這兩個地方的居民共有8000人。此前這裡一所護理院爆發了新冠病毒傳染，16人被確診，3人病情較重需送往醫院治療。

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，聯邦國防軍的預備役人員可以在需要的時候協助克服新冠危機的行動。她在接受媒體采訪時稱，有足夠的預備役人員願意投身協助抗疫的工作。國防部掌握的信息顯示，已有28000名預備役軍人接受調遣投入防疫工作，另有10000報名者可繼續加入。有240名專業人士已經在軍隊醫院參與醫護工作。

自德國實施一系列限制人員流動和社交活動的措施以來，公共生活節奏放緩，這也體現在交通狀況上。據全德汽車俱樂部（ADAC）公布的數字，過去一周，德國公路上的堵車裡程僅為4900公里，出現堵車4000次，而就在之前一周，堵車次數還有9400次，裡程14500公裡。

檢測過兩關 默克爾繼續居家隔離

德國聯邦議院本周三以前所未有的速度通過了一項應對新冠危機的金額6000億歐元的企業救助計劃。通過建立「經濟穩定基金」向陷入困境的企業提供資金和擔保。與十幾年前的金融危機時期相似，政府可以入股企業實現救助。

德國總理默克爾本周三進行的第二次新冠病毒檢測結果亦為陰性，但她仍將繼續居家隔離，至少至下周初接受第三次測試。上周日，默克爾宣布自己即日起居家隔離，原因是，為她治療的一位醫生被確診感染新冠病毒。總理發言人本周四表示，在此期間，默克爾在家中遠程辦公，繼續參與政府日常工作。

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