AI科技投入防疫 量體溫人臉辨識一次完成

新冠肺炎疫情籠罩全球，台灣人創辦的美國科技公司耐能智慧（Kneron）運用人工智慧（AI）技術，發展一套門禁系統，即便戴口罩也能人臉辨識並同時量測體溫。

來自台灣的電子工程博士劉峻誠2015年創辦耐能，總部設在加州的聖地牙哥，以新創公司之姿開發終端人工智慧技術（edge AI），屢獲評鑑機構與投資人肯定。

耐能3月初入選創投研究機構CB Insights評選的2020年全球百大AI新創公司；今天宣布獲得商業智慧集團（Business Intelligence Group）頒發的2020年人工智慧卓越獎。

耐能開發的AI晶片能用於語音和人臉辨識、智慧家電與保全，今年1月初，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情發生不久之後，研發人員使用現有的技術，做出一套能夠量體溫與人臉辨識的產品。

劉峻誠接受電話訪問表示，耐能AI晶片的特色就是能夠同時處理多個訊號來源，藉由紅外線感測器，即便戴口罩也能進行人臉辨識。使用機器來量體溫，降低門禁人員的感染風險。

劉峻誠表示，這組防疫產品已經接到韓國、中國、美國的訂單，尤其是停課中的韓國中小學預計在4月初恢復上課，相關單位已經購買這組設備，做為門禁與防疫使用。

除了劉峻誠的耐能之外，AI技術用於防疫的例子，加拿大新創公司BlueDot最為亮眼。

BlueDot使用自然語言處理、機器人學習的技術，針對世界各地新聞媒體關鍵字、航班數據、動植物疾病報告等進行分析，在去年底已偵測到疫情爆發的跡象，比世界衛生組織早了9天。