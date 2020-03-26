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擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

世界日報 / 特派員黃惠玲／芝加哥報導
42歲的貝恩在感染新冠肺炎前，自認身體健康，幾乎沒有生過病。圖／貝恩提供
42歲的貝恩在感染新冠肺炎前，自認身體健康，幾乎沒有生過病。圖／貝恩提供

「我只是給在醫院上班的老婆送束花。」42歲、向來身體健康的亞裔貝恩(Michael Bane)，未料送這束花，竟把自己送上新型冠狀病毒的虎口；在毫無防備下，他在醫院與一位後來成為新冠肺炎確診者錯身而過。

這病與感冒天壤之別

3日→給在醫院工作的妻送花 遇到患者

就這樣短短幾秒，具恩成為大芝加哥區逾千確診者之一；具恩目前在羅許醫院(Rush Hospital)接受救治，24日晚間因呼吸困難而戴上供氧器，病情未見無好轉；本報記者聯繫貝恩的妻子伊札(Itza Davila-Bane)，獲得授權報導貝恩的染病過程。

「我一次可做13個伏地挺身，接著慢跑6、7哩都無問題。」在芝加哥一家法律事務所擔任客戶關係副總裁的貝恩，在感染新冠病毒前身體健康；但從3月3日感染後，迄今仍躺在病床上的他有氣無力地說，「有人說這個病毒只是一種感冒，事實上有天壤之別。」

貝恩描述，3月3日他到醫院接受例行檢查，想給在醫院工作的妻子驚喜，便買了一束花，到她辦公室途中，遇到一名在院內等待檢測的新冠肺炎疑似患者(該患者後來確診)，他得知後很快把花放下就離去。

他說，第一次出現症狀是在3月12日喝酸辣湯時開始流鼻涕，當時以為食物太辣而引起，並不以為意；14日開始喉嚨痛，向來身體健康良好的貝恩覺得，應該是晚上沒開加濕器，空氣太乾所致。

由於有點咳嗽，貝恩想到是否可能感染新冠病毒；他依照網路建議，試著停止呼吸10秒並無困難，因此沒放心上。

輕症時不以為意

16日→高燒到40.2度 呼吸愈來愈困難

3月15日咳嗽加劇，喉嚨也越來越痛，「我逐漸懷疑自己感染病毒了」；貝恩隨後與妻子討論分析是否曾接觸過確診者，才發現3日到醫院曾遇到的人應該就是感染原；該患者因為首次檢測出現錯誤，在醫院等待重新檢測時走來走去，後來確診，但貝恩的妻子並沒有出現病徵。

當晚貝恩病情加重，開始發燒且無法入睡，清晨急忙打電話給醫師要求檢測，醫師判定他接觸過確診者，協助安排17日到醫院檢測，貝恩發燒情況持續，身體也逐漸虛弱，「我感覺呼吸越來越困難。」

16日晚間他高燒到攝氏40.2度，吃了好幾種藥皆無太大功用後，他加倍服用退燒藥，卻造成腹瀉，一夜難眠到17日一早，趕緊開車到醫院受測。醫生告訴他，「一到五天會有結果。」

痛哭可能孤獨死去

19日→全身可怕疼痛 拿水喝都困難

18日傍晚，貝恩出現嚴重咳嗽，他的妻子叫他趕緊到醫院，但貝恩想等到接到檢測結果再說；19日起床他感到非常冷，且全身可怕的疼痛，連拿水來喝都有困難。

「我就像一個耗盡精力的重量級拳擊選手，唯一能做的事就是挨打。」一度感覺接近死亡的貝恩說，此刻他想到義大利成百上千孤獨死去的患者，然後開始無法克制地放聲痛哭。

20日體溫雖然有降低，但發燒持續，21日他的呼吸更困難了，這時他已三天未進食，因為只要一進食就覺得惡心；妻子此時大聲喝斥他要他去醫院，並發了一個39歲患者等死的過程給他，「我認輸了，決定去急診室。」

抵達醫院準備接受治療時，貝恩終於接到伊利諾州衛生廳通知他確診。

「當時我的感覺是，謝天謝地，我在醫院了。」貝恩21日入院隔離治療到25日，病情未好轉；24日晚間不得不戴上供氧器維持正常呼吸，儘管如此，他不斷告訴自己，「一定要康復，很想跟妻子、孩子重聚。」

「這是種殘忍的疾病，我毫不懷疑人們會因此喪命。」貝恩說，這一切都太可怕、太殘酷了，「我不需要大家的同情，但希望大家一定要認真看待疫情，必須保持社交距離，必須待在家裡，盡你所能保護你關心的人。」

新冠肺炎 COVID-19 芝加哥

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