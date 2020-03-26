捷克向中國採購15萬個快篩劑 當地媒體：錯誤率高達80％

歐洲近期受新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響，許多國家面對確診病例數的不斷增加，出現醫療資源吃緊的情況，紛紛對外求援，而中國也開始向歐洲多國捐贈或販賣輸出相關醫療物資。其中捷克曾向中國訂購15萬個新冠肺炎病毒快篩劑，希望能增快檢疫效率，但捷克當地媒體卻在23日報導指出快篩劑有問題，當地衛生官員表示快篩劑測試顯示多呈假陽性或假陰性結果，錯誤率高達80％。

根據「新華社」報導，捷克軍隊18日從中國載回訂購的15萬個新冠肺炎病毒快篩劑，將把這些快篩劑分配到疫情嚴峻封鎖的地方，比起過去捷克所使用的快篩劑須6小時才能檢驗出結果，該快篩劑最快20分鐘結果就會出爐，將能增快檢驗效率，但捷克當地新聞網站「iRozhlas」報導指出該批快篩劑錯誤率極高，捷克摩拉維亞-西利西亞州一位衛生官員帕夫拉（Pavla Svrčinová）表示他將中國快篩劑測試過的檢體，拿到俄斯特拉發大學附屬醫院進行第二次檢驗，發現錯誤率高達80％。

帕夫拉表示目前公部門實驗室一天的篩檢樣本可達900個，21日將檢體拿到俄斯特拉發大學附屬醫院檢查，發現錯誤率很高，因此現在正在等待全國做進一步的檢測，而在二次篩檢的結果中很多呈現假陽性和假陰性，而帕夫拉也強調「即使是用快篩劑替患者檢查，衛生人員也要先檢查其可靠性」。

對此狀況，捷克衛生官員出面回應，表示已知有錯誤率，但只有20%到30%。對於高錯誤率的狀況，捷克副總理暨內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）指出，那是因為檢測方法不對，這些快篩試劑主要用在疾病已持續一段期間、或結束14天隔離檢疫期的人。