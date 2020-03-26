快訊

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克向中國採購15萬個快篩劑 當地媒體：錯誤率高達80％

聯合新聞網 / 綜合報導
捷克媒體報導指出向中國訂購的快篩劑錯誤率高達80％。圖擷自iRozhlas
捷克媒體報導指出向中國訂購的快篩劑錯誤率高達80％。圖擷自iRozhlas

歐洲近期受新冠肺炎COVID-19）疫情嚴重影響，許多國家面對確診病例數的不斷增加，出現醫療資源吃緊的情況，紛紛對外求援，而中國也開始向歐洲多國捐贈或販賣輸出相關醫療物資。其中捷克曾向中國訂購15萬個新冠肺炎病毒快篩劑，希望能增快檢疫效率，但捷克當地媒體卻在23日報導指出快篩劑有問題，當地衛生官員表示快篩劑測試顯示多呈假陽性或假陰性結果，錯誤率高達80％。

根據「新華社」報導，捷克軍隊18日從中國載回訂購的15萬個新冠肺炎病毒快篩劑，將把這些快篩劑分配到疫情嚴峻封鎖的地方，比起過去捷克所使用的快篩劑須6小時才能檢驗出結果，該快篩劑最快20分鐘結果就會出爐，將能增快檢驗效率，但捷克當地新聞網站「iRozhlas」報導指出該批快篩劑錯誤率極高，捷克摩拉維亞-西利西亞州一位衛生官員帕夫拉（Pavla Svrčinová）表示他將中國快篩劑測試過的檢體，拿到俄斯特拉發大學附屬醫院進行第二次檢驗，發現錯誤率高達80％。

帕夫拉表示目前公部門實驗室一天的篩檢樣本可達900個，21日將檢體拿到俄斯特拉發大學附屬醫院檢查，發現錯誤率很高，因此現在正在等待全國做進一步的檢測，而在二次篩檢的結果中很多呈現假陽性和假陰性，而帕夫拉也強調「即使是用快篩劑替患者檢查，衛生人員也要先檢查其可靠性」。

對此狀況，捷克衛生官員出面回應，表示已知有錯誤率，但只有20%到30%。對於高錯誤率的狀況，捷克副總理暨內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）指出，那是因為檢測方法不對，這些快篩試劑主要用在疾病已持續一段期間、或結束14天隔離檢疫期的人。

新冠肺炎 COVID-19 捷克

延伸閱讀

婚禮限5人、喪禮限10人...澳洲防疫禁令 台人看傻眼

案192返台確診被罵翻 家人氣憤澄清：之前是流感發病

美國年輕人舉辦「新冠肺炎派對」 已有1人確診

東京將封城？ 日本民眾爆發恐慌搶購潮 她點出一大重點

相關新聞

捷克向中國採購15萬個快篩劑 當地媒體：錯誤率高達80％

歐洲近期受新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響，許多國家面對確診病例數的不斷增加，出現醫療資源吃緊的情況，紛紛對外求援，而中國也開始向歐洲多國捐贈或販賣輸出相關醫療物資。其中捷克曾向中國訂購15萬個新冠肺炎病毒快篩劑，希望能增快檢疫效率，但捷克當地媒體卻在23日報導指出快篩劑有問題，當地衛生官員表示快篩劑測試顯示多呈假陽性或假陰性結果，錯誤率高達80％。

日本確診數瘋狂激增！ 網揭「關鍵原因」：不演了開牌

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，面對疫情的威脅，日本政府表示東京奧運確定延後至2021年舉行。不過就在賽事宣布延期後，日本隨即公布大量的確診案例，並頒布相關防疫措施，對此，有民眾好奇「日本要開始瘋狂防疫了嗎？」，貼文引發網友熱議。

馬來西亞皇宮7名職員染新冠肺炎 元首伉儷自我隔離14天

馬來西亞國家皇宮發表聲明，證實7名皇宮職員感染新冠肺炎，國家元首蘇丹阿布都拉伉儷接受檢測結果呈陰性，但為安全起見，從昨天...

南韓最年長新冠肺炎康復者！96歲婦確診10多天後痊癒

美國CNN報導，南韓慶尚北道清道郡一名96歲黃姓（音譯）婦人於本月13日確診新冠肺炎，並在25日完全康復，是該國最年長康...

西班牙新冠肺炎疫情惡化 全國緊急狀態延長至4月12日

路透報導，西班牙國會26日清晨最終投票通過將全國緊急狀態再延長15天，直到下月12日。民眾除了購買食物、藥品或外出工作，...

因應學校復課 東京都高中擬採延後及分批到校措施

為避免新冠肺炎疫情擴散，日本全國高中以下學校自3月2日起停課至春假，4月初開始將復課。東京都教育委員會研議，計畫讓高中生...

防疫新冠肺炎 莫斯科市長下令關閉市內餐廳與咖啡廳

俄國媒體報導， 莫斯科市長Sergei Sobyanin發布禁令，所有莫斯科的餐廳與咖啡廳將自28起關閉至4月5日。許多...

荷蘭關閉商店、酒吧、聲色場所前 大麻店大排長龍群聚

小芬留學荷蘭，日前剛和同學回來，離開那天，當地政府要關閉商店一段時間；她說，大麻店外大排長龍，且沒保持間距，也幾乎沒人戴...

新冠肺炎非洲破2400例 專家憂實際病例恐更多

新冠肺炎在非洲延燒，累計43國超過2400例確診、64例死亡，病例數雖遠低於歐洲、美國與中東，但衛生專家說，這塊全球最貧...

日本東京暴增45例新冠肺炎確診 再創單日新高

日本NHK報導，據東京都官員稱，26日至少新增45例新冠肺炎確診，打破25日新增41起新冠肺炎確診病例紀錄，再創單日新高...

馬來西亞共80名醫護中鏢 當局澄清與收治患者無關

光華日報報導，馬來西亞感染新冠肺炎的醫務人員再增7人，從昨天（25日）的73人增至今早的80人。

防範新冠肺炎！俄羅斯3月27日起暫停國際航班起降

俄羅斯政府在官網上宣布，已要求民航當局自3月27日起，暫停所有往來俄羅斯的定期航班與包機

熱門新聞

圖表看疫情／美國確診逼近7萬例 死亡人數破千

英國返台女留學生有上呼吸道症狀 嘉義市出現第一起確診案例

英國情侶入境台灣被隔離 女方母批：環境差到像監獄

英國王儲71歲查理王子 確診新冠肺炎

激起全球民怨！逾50萬人連署要WHO總幹事譚德塞下台

新冠肺炎嘉義市1例確診 消防員出勤載送全程隔離防護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。