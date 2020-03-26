英新冠肺炎破8000例 倫敦展覽中心將改為方艙醫院

英國新冠疫情失控，單日新增1400多起新冠肺炎確診病例、死亡人數也雙雙刷新單日紀錄，目前英國境內確診數達9640人，死亡數增至466例。英國當局也宣布英國版的方艙醫院將在下周啟動，將可收治4000名新冠肺炎病患。

英國《都市報》引述衛生大臣漢考克說法，英國軍方正在協助國民保健服務（NHS），把倫敦東部的ExCel展覽中心改建為一家可容納4000名病人的臨時醫院，並計畫在下周啟用，專門用來接收新冠病毒患者。

漢考克還表示，英國政府將公開招募25萬名志願義務工作者，協助國家醫療保健服務（NHS）處理大量增加的病人。ITV新聞（ITV News）報導，消息釋出幾小時後，就有超過15萬8000人登記報名欲協助NHS因應疫情。

首相強森日前下達全境封鎖令，不過倫敦地鐵的擁擠狀況仍然不減，《金融時報》更指出，新冠病毒可能已經感染了英國半數人口。

因應疫情英國會擬休會4周

路透報導，英國國會原定從31日起展開為期3周的復活節假期，但下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）提出動議，要求提早一週開始休會，直到4月21日為止。

提出這項動議的原因是各界越來越擔心，政治人物和相關職員若繼續在國會工作，將置身於風險當中。

數名消息人士也告訴英國廣播公司（BBC），英國國會今晚將開始休會。