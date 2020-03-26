就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

西班牙疫情嚴重，目前已實施全國封城，民眾非必要不可出門，然而卻留下幾點例外，其中遛狗是西班牙愛用的出門藉口，除了向鄰居借狗外，還有人將狗狗出租、帶假狗上街，甚至有人直接假扮成狗，成為奇特的防疫亂象。而對此行為，有位醫生激動落淚，表示「災難已經開始」，並求民眾老實待在家。

新冠肺炎在歐洲的疫情嚴重，除了義大利之外，西班牙的累計死亡人數也已超越中國，達到3647例。目前西班牙已實施全國封城，關閉學校及商店，民眾非必要不可出門。但除了維持基本生活相關的需求，像是採購糧食、買藥或就醫、上班可以出門，另外還有三點允許出門的例外：剪髮、送洗衣物、遛狗。

「遛狗」在宣布之初就引起不小的討論，如今果然成為西班牙人出門的一大藉口，引起不少亂象。PTT有網友po出西班牙人為了出門而衍生的鬧劇，例如：向鄰居借狗、將狗狗出租，網路上也因此流出不少狗狗累癱的畫面。還有人帶假狗出門，甚至直接穿上布偶裝假扮成狗，西班牙人為了出門可謂無所不用其極。

西班牙人將狗狗出租。圖擷自 Twitter@LUCYBAMBAN

面對如此荒唐行為，一名西班牙醫生在連續工作十小時後噙著淚水拍影片要大家別再找藉口出門了：「別再那麼做了，災難已經開始了，這次真的非常嚴重。」、「醫院沒有床位，沒有呼吸機，沒有醫護人員，沒有防護工具。」她激動落淚說：「我求求你們了，老老實實待在家。」

網友紛紛表示：「看到醫護人員這樣，真的好心酸哦」、「一天增這麼多例不是沒原因的」。也有網友針對開放遛狗做出評論：「幹嘛要允許遛狗，為了鑽漏洞已經變虐狗了」、「共享遛狗最後變超級傳染狗」。