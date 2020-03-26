窮國無力面對新冠 聯合國挹注20億

「窮國面對新冠肺炎，人道危機的風險不容忽視！」有鑑於新冠肺炎在全球快速擴散，聯合國秘書長谷特雷斯宣布，將投入20億美金，協助部分開發中國家或發展落後國家面對新冠肺炎。谷特雷斯說，這些無法獨自對抗疫情的國家非常需要國際社會的援助，否則只會有更失控的大蔓延出現。

根據《半島電視台》報導，谷特雷斯最近積極奔走各國，23日他寄信給G20的領導人警告，全世界幾乎等同陷入「戰爭狀態」，他呼籲各國要用更大規模，「甚至是上兆」的資金，協助如阿富汗、利比亞、敘利亞、葉門或烏克蘭等本來條件就比較落後或受到內戰蹂躪的國家，面對這場疫情戰爭。

聯合國希望透過這筆資金的計畫，讓世界最窮國家的弱勢族群，特別是老人、婦女、小孩與殘障者，都可以受到照顧。如果資金夠充裕的話，也可以幫助本來就駐點在戰亂國家的NGO或是人權組織能夠購買更多篩檢試劑，還可以買更多醫療裝備，降低醫護人員照顧病人的風險。

雖然世界衛生組織WHO與世界糧食計畫WFP都已經陸續投入資源，但是聯合國認為，疫情會讓聯合國每年可以幫助1億人的人道救援計畫困難度提高，因此20億美金以外，還要投入更多資源，未來這些錢也會跟聯合國人權理事會合作，討論要如何分配及再募款。

《巴基斯坦通訊社》也提到，人權理事會主席洛考克受訪時也表示，不排除再從聯合國緊急應變基金中，加碼6千萬美金提供落後國家穩定糧食供應等計畫。

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