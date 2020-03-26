日本確診數瘋狂激增！ 網揭「關鍵原因」：不演了開牌

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，面對疫情的威脅，日本政府表示東京奧運確定延後至2021年舉行。不過就在賽事宣布延期後，日本隨即公布大量的確診案例，並頒布相關防疫措施，對此，有民眾好奇「日本要開始瘋狂防疫了嗎？」，貼文引發網友熱議。

日本境內疫情延燒，24日新增病例達71人，昨（25）日再新增96例確診、創下單日新高，若加上鑽石公主號712例，日本累積確診2019例且2人死亡。

對此，有網友在PTT發文提及，如今奧運限制器已經解除，日本也公布了大量的確診病例，東京都知事緊急召開記者會，宣布這個週末外出自肅，可能要開始停班停課封城了，昨天晚上湧現大批採買人潮，「明天應該也會有採購喪屍出現吧！」

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「不演了，開牌！」、「顯得之前蓋牌有多醜陋」、「奧運延期後，態度差超多」、「我有一種不好的預感…」、「各種官僚拖延戰術，不要以為老百姓看不出來」、「趁這機會趕快大驗止血，不然來不及了」、「趁還沒爆炸前拜託積極點」。