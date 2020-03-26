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中國正與英美德3國 合作研發新冠肺炎疫苗

中央社 / 北京26日電
廈門大學國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心內展示的新冠病毒抗體檢測試劑盒樣品。 中新社
廈門大學國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心內展示的新冠病毒抗體檢測試劑盒樣品。 中新社

中國科技部上午透露，疫苗研發難度大，對安全性與有效性要求非常高，目前採5條技術路線同步進行，並與英國、美國與德國合作進行DNA、mRNA與重組蛋白等疫苗的研發工作。

中國國務院新聞辦公室上午舉行「中國關於抗擊疫情的國際合作」記者會，科技部副部長徐南平回答2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗研發進度時，作上述表示。

他指出，疫苗是抗疫關鍵，各國期望都很高。但疫苗研發難度很大，對安全性、有效性要求非常高，且研發過程充滿著不確定性；中國從疫苗開始之初，一直是堅持國際合作研發，並採取5條技術路線同步進行。

徐南平表示，目前中國企業已進行的實質性合作項目包括，DNA疫苗與美國的Inovio公司，mRNA疫苗是跟德國BioNTech公司，重組蛋白疫苗則是與英國GSK公司合作；此外，還有更多的合作在進一步洽談之中。

他還指出，疫情發生後，中國科技界第一時間科學分離鑑定出病毒毒株，並向世界衛生組織共用了病毒全基因序列，為全球科學家開展疫苗研究提供基礎，建立形成適合不同階段患者的治療方案，並在短時間內建立核酸檢測、抗體檢測相配套的檢測體系。

在共用數據方面，徐南平稱，中國建立兩個平台，一是在國家微生物科學數據中心的「全球冠狀病毒組學數據共用與分析系統」；二是國家生物信息中心發布「2019新型冠狀病毒數據庫」，此數據庫已為152個國家和地區的7.6萬多名訪客提供資料服務，至25日下載的檔案大概444萬份。

新冠肺炎 COVID-19

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