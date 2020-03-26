中國正與英美德3國 合作研發新冠肺炎疫苗

中國科技部上午透露，疫苗研發難度大，對安全性與有效性要求非常高，目前採5條技術路線同步進行，並與英國、美國與德國合作進行DNA、mRNA與重組蛋白等疫苗的研發工作。

中國國務院新聞辦公室上午舉行「中國關於抗擊疫情的國際合作」記者會，科技部副部長徐南平回答2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗研發進度時，作上述表示。

他指出，疫苗是抗疫關鍵，各國期望都很高。但疫苗研發難度很大，對安全性、有效性要求非常高，且研發過程充滿著不確定性；中國從疫苗開始之初，一直是堅持國際合作研發，並採取5條技術路線同步進行。

徐南平表示，目前中國企業已進行的實質性合作項目包括，DNA疫苗與美國的Inovio公司，mRNA疫苗是跟德國BioNTech公司，重組蛋白疫苗則是與英國GSK公司合作；此外，還有更多的合作在進一步洽談之中。

他還指出，疫情發生後，中國科技界第一時間科學分離鑑定出病毒毒株，並向世界衛生組織共用了病毒全基因序列，為全球科學家開展疫苗研究提供基礎，建立形成適合不同階段患者的治療方案，並在短時間內建立核酸檢測、抗體檢測相配套的檢測體系。

在共用數據方面，徐南平稱，中國建立兩個平台，一是在國家微生物科學數據中心的「全球冠狀病毒組學數據共用與分析系統」；二是國家生物信息中心發布「2019新型冠狀病毒數據庫」，此數據庫已為152個國家和地區的7.6萬多名訪客提供資料服務，至25日下載的檔案大概444萬份。