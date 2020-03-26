龐培歐堅稱武漢病毒 G7不背書

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）25日試圖在七國集團（G7）外長視訊會議上，說服成員國將「武漢病毒」納入聯合聲明中，但是遭到其他國家一致反對。

G7外長會議原定在美國匹茲堡舉行，討論一系列問題，但受到新冠肺炎疫情影響，已由視訊會議取代。

消息人士透露，在會議進行前，G7成員國都希望能發表一份有關新冠肺炎疫情的聯合聲明。然而，協商進展有限。

其中一國的外長在視訊會議再度建議發表聯合聲明，龐培歐表示，希望將新冠病毒稱為「武漢病毒」。幾位外長認為，美方的提議觸碰紅線，因此不同意，未能發表聯合聲明。

其中一名官員透露，龐培歐不同意沒有明確提到「武漢病毒」的聯合公報。整個視訊會議也匆匆結束，因為病毒名稱問題導致僵局。

龐培歐在會後記者會稱，這起危機源自中國大陸武漢，美國第一時間表示願投入專家與資源協助，中國大陸政府遲未允許；中國大陸政府最早知道病毒對全球可能造成的風險，但一再延誤與世界分享訊息。

龐培歐表示，G7全體成員都看到了，中國大陸政府在這段期間一直在宣傳假訊息，試圖偏離事實，這是又一起的假訊息運動。

龐培歐說，現在不是譴責的時刻，美國迫切希望與包含中國大陸在內的與世界上每個國家合作，找出解決辦法，拯救生命、維持健康，並恢復被「武漢病毒」嚴重破壞的經濟；這一切的基礎是訊息透明化，包括中共在內的每個國家，都展現充分透明度，才能共同處理危機。

川普總統26日將參加G20（20國集團）領導人會議，討論如何對抗新冠肺炎；中國國家主席習近平也將與會，這將是疫情爆發後，習近平與他國領導人首次開會。