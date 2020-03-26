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美國年輕人舉辦「新冠肺炎派對」 已有1人確診

聯合新聞網 / 綜合報導
美國肯塔基州州長貝希爾。圖擷自YouTube
美國肯塔基州州長貝希爾。圖擷自YouTube

美國新冠肺炎疫情嚴重，截至25日，累計確診人數達66132人，死亡人數共計947人。但在這疫情爆發的敏感時刻，美國肯塔基州竟然有年輕人舉辦「新冠肺炎派對」（coronavirus party）。事後至少有一人確診。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）24日召開記者會表示，美國該州有一群年輕人無視保持社交距離的防疫方針，故意舉辦派對，並仗著自己年輕而認為自己「是無敵的」。事後檢驗證實至少已有1人感染新冠肺炎。

在24日的記者會上，肯塔基州長表明該州24日新增38人確診，包括參加派對後確診的1人。全肯塔基州累計確診已有163人，4人死亡。肯塔基州長並沒有透露關於派對舉行地點或確診者的詳細資訊，但他表明：「這件事讓我非常生氣。」

他還說：「參加這類活動的人可能認為自己堅不可摧，但他們傷害到的可能是他人所愛之人。」並且再次呼籲民眾：「請勿如此麻木，故意去一些場所、讓自己暴露在可能殺死其他人的風險中。我們應該做得更好。」

新冠肺炎 派對 疫情 記者會

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