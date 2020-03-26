東京將封城？ 日本民眾爆發恐慌搶購潮 她點出一大重點
東京都知事小池百合子昨（25日）晚間召開緊急記者會，表明東京目前面臨「疫情爆發重大局面」，並呼籲民眾減少外出，使「東京封城」的猜測更甚囂塵上，形成超市恐慌搶購潮。
新冠肺炎疫情在全球擴散，東京也難倖免於難，本周累計確診人數達到212人。昨晚東京都知事小池百合子在緊急記者會上表示：「本週可能發生疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重大局面。」且拿出寫著「疫情爆發重大局面」的看板，試圖提高民眾的危機意識，並呼籲民眾周末盡量不要外出。
雖然只是呼籲，但這也使「東京封城」的猜測更甚囂塵上，引發許多民眾的恐慌心理，形成超市搶購潮。一名在日本的網友於Twitter上傳東京六本木的一間超市搶購的畫面，從影片、照片中可見超市擠滿排隊人龍，貨架上的肉大部分都空了，每個人的購物籃中都裝得滿滿，許多人拿著麵條、白米、餅乾等物排隊等待結帳。
另外也有一名網友在臉書上傳東京超市貨架全空的照片，並寫著：「剛剛看完新聞，想著快去超市買點米，結果發現無論是杯麵、罐頭、麵包、冷凍食品、罐頭還是新鮮肉類都快被賣光光！」可見恐慌搶購潮正在東京上演。另外該名網友還點出一個重點：「沒戴口罩來買東西的人很多，大家應該怕沒食物多過怕肺炎」。
Never seen the grocery in roppongi this packed. #panicbuying #onlyoneweekend #makesnosense we need a legit lockdown to eradicate this. #tokyo #help #japan #Coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/1jk9moK9LJ— American Girl In Asia (@GirlinAsia) March 25, 2020
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