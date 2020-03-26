快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

防疫刷存在？被權力宰制的檢察指令與偵查作為

東京將封城？ 日本民眾爆發恐慌搶購潮 她點出一大重點

聯合新聞網 / 綜合報導
東京超市出現排隊人龍，每人購物籃都裝滿物資。圖擷自Twitter
東京超市出現排隊人龍，每人購物籃都裝滿物資。圖擷自Twitter

東京都知事小池百合子昨（25日）晚間召開緊急記者會，表明東京目前面臨「疫情爆發重大局面」，並呼籲民眾減少外出，使「東京封城」的猜測更甚囂塵上，形成超市恐慌搶購潮。

新冠肺炎疫情在全球擴散，東京也難倖免於難，本周累計確診人數達到212人。昨晚東京都知事小池百合子在緊急記者會上表示：「本週可能發生疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重大局面。」且拿出寫著「疫情爆發重大局面」的看板，試圖提高民眾的危機意識，並呼籲民眾周末盡量不要外出。

雖然只是呼籲，但這也使「東京封城」的猜測更甚囂塵上，引發許多民眾的恐慌心理，形成超市搶購潮。一名在日本的網友於Twitter上傳東京六本木的一間超市搶購的畫面，從影片、照片中可見超市擠滿排隊人龍，貨架上的肉大部分都空了，每個人的購物籃中都裝得滿滿，許多人拿著麵條、白米、餅乾等物排隊等待結帳。

貨架上的物品被搶購一空。圖擷自facebook
貨架上的物品被搶購一空。圖擷自facebook

另外也有一名網友在臉書上傳東京超市貨架全空的照片，並寫著：「剛剛看完新聞，想著快去超市買點米，結果發現無論是杯麵、罐頭、麵包、冷凍食品、罐頭還是新鮮肉類都快被賣光光！」可見恐慌搶購潮正在東京上演。另外該名網友還點出一個重點：「沒戴口罩來買東西的人很多，大家應該怕沒食物多過怕肺炎」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

他揭台疫情國際排名34天變化 網嘆：不崩盤已是大幸

無懼新冠肺炎疫情？日本人湧入東京上野公園賞櫻

沒跟國際疫情接軌 他說日本友人納悶問：台灣為何鎖國

超市物資被掃空...空蕩貨架前的無助老人身影令人心碎

相關新聞

影／印度封城21天啟動 看員警如何教訓違規民眾

印度政府嚴防新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，下令25日起全國封城21天，禁止13億民眾踏出家門。

路透：疫情爆發前 川普大砍三分之二美國駐中國疾管人員

美國總統川普口口聲聲怪罪中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，但路透報導，他上台以來的兩年期間，到疫情爆發前，共將美國疾病管制與預防...

美「病毒獵人」驚傳確診！ 哥大教授：如果我中鏢 任何人都可能會

COVID-19（武漢肺炎）疫情在美國快速惡化，昨（24）日出現首例18歲以下未成年人的死亡案例，累計在美國至少造成728人死亡，超過54000人確診。若照這個速度下去，美國近期可能超越義大利，成為中國以外的最嚴重災區。

確診的查爾斯王子，為何引發英國輿論的嘲笑與憤怒？

「威爾斯親王染上瘟疫，但症狀輕微、沒有生命危險。」71歲的英國王室第一繼承順位——查爾斯王子——25日上午確診染上了新型冠狀病毒。王室強調，王儲本人目前病徵輕微、精神良好，並未出現肺炎症狀，人正在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡「自我隔離」。然而相關新聞傳開後，英國的網路輿論，卻鮮少對生病的王儲表達同情。因為查爾斯長年支持爭議的「順勢療法」，而屢屢遭到醫界專家譴責「帶頭宣揚偽科學」；同時當前英國仍執行著嚴格的「限制篩檢政策」，就連第一線的醫護人員都不一定有資格接受檢驗，因此更多社會意見反而質疑：如果查爾斯的病況不嚴重...憑甚麼可以「插隊篩檢」？

紐約市搶搭臨時太平間 備新冠肺炎驗屍需求激增

美國紐約州長葛謨表示，當地新冠肺炎病例增加速度似乎減緩，但有線電視新聞（CNN）報導，在美國紐約市貝爾維（Bellevu...

美國年輕人舉辦「新冠肺炎派對」 已有1人確診

美國新冠肺炎疫情嚴重，截至25日，累計確診人數達66132人，死亡人數共計947人。但在這疫情爆發的敏感時刻，美國肯塔基州竟然有年輕人舉辦「新冠肺炎派對」（coronavirus party）。事後至少有一人確診。

東京將封城？ 日本民眾爆發恐慌搶購潮 她點出一大重點

東京都知事小池百合子昨（25日）晚間召開緊急記者會，表明東京目前面臨「疫情爆發重大局面」，並呼籲民眾減少外出，使「東京封城」的猜測更甚囂塵上，形成超市恐慌搶購潮。

染新冠肺炎引發併發症 美印度裔名廚卡多茲辭世

在真人實境節目「頂級大廚」（Top Chef Masters）獲勝、參與「頂尖主廚大對決」（Top Chef）比賽的美籍...

美參院表決通過2兆美元經濟振興方案！

美國參院25日深夜通過延遲已久的2兆美元經濟振興方案，旨在支撐受到疫情重創的美國經濟。在此之前，兩黨為了方案內容爭吵不休...

新冠肺炎韓國確診9241例 境外移入累計284例

韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達9241例...

沒共識！ 美國務卿堅稱「武漢病毒」G7會議未發聯合聲明

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）25日試圖在七國集團（G7）外長視訊會議上，說服成員國將「武漢病毒」納入聯合聲...

義大利護士確診後輕生 疑壓力大怕感染他人

義大利新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，第一線醫療人員壓力龐大，感染風險高。義大利全國護士聯合會（National ...

熱門新聞

圖表看疫情／英國會休會至少4周 西班牙死亡數超過大陸

英國返台女留學生有上呼吸道症狀 嘉義市出現第一起確診案例

這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

英國王儲71歲查理王子 確診新冠肺炎

整理包／台灣新增19例境外移入共235例確診 病例背景一覽

為何「被請辭」？ 郭榮宗回嗆蘇貞昌：你心裡最清楚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。