東京將封城？ 日本民眾爆發恐慌搶購潮 她點出一大重點

「威爾斯親王染上瘟疫，但症狀輕微、沒有生命危險。」71歲的英國王室第一繼承順位——查爾斯王子——25日上午確診染上了新型冠狀病毒。王室強調，王儲本人目前病徵輕微、精神良好，並未出現肺炎症狀，人正在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡「自我隔離」。然而相關新聞傳開後，英國的網路輿論，卻鮮少對生病的王儲表達同情。因為查爾斯長年支持爭議的「順勢療法」，而屢屢遭到醫界專家譴責「帶頭宣揚偽科學」；同時當前英國仍執行著嚴格的「限制篩檢政策」，就連第一線的醫護人員都不一定有資格接受檢驗，因此更多社會意見反而質疑：如果查爾斯的病況不嚴重...憑甚麼可以「插隊篩檢」？

2020-03-26 12:56