旅英台商：英國人醒悟「病毒到家門了」

即使英國首相強生下達禁足令，宣告英國將「從佛系防疫進入魔系防疫」，但直到查理王子確診新冠肺炎後，英國人似乎才真正意識到，病毒已到家門前。

英國自三月五日出現首例本土死亡病例以來，至今超過四百人因感染新冠病毒病逝，確診人數超過八千人；英國民眾主要交通工具是位於地下四層的密閉地鐵，嚴重衝擊英國的「佛系防線」。

時間回到兩周前，一年一度的歐冠盃情緒沸騰，即使病毒入侵，英國球迷彷彿是打死不退的勇士。旅居英國台商黃小姐當時就在利物浦艾菲爾球場，親眼見證四、五萬名球迷全不戴口罩，盡情嘶吼；黃小姐帶了三層口罩跟圍巾，口罩要包在圍巾裡，避免惹來異樣眼光。

賽後，球迷擠爆酒吧，人人近身交談，話題離不開刺激的球賽，致命的新冠肺炎早就拋在九霄雲外。

黃小姐說，三月十五日前，在英國的大陸留學生已離境超過八成，但歐洲人並不太在意，仍然不願意戴口罩；她住在利物浦一個多月，剛戴口罩時彷彿異類，全巴士的人都會回頭注視她，「全世界都在消毒，只有英國不消毒」。

疫情持續延燒，三月廿二日適逢英國母親節，英國人再度攜家帶眷外出，彷彿病毒大舉出籠，逼得強生強硬宣布，廿三日晚間開始實施為期三周的全國禁足令。

從歐冠盃到禁足令不到兩周，英國景象已出現變化，大眾運輸減班，公車司機戴口罩又戴手套，還會開車窗。最新訊息是查理王子確診，連皇室都被病毒入侵，對英國人是一大警示。