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天價醫療費！罹癌女沒健保確診新冠肺炎 收到帳單嚇哭

世界日報 / 編譯馬永慶／綜合報導
全美各地有數十萬甚至數百萬人可能需要住院治療新冠病毒。圖／法新社
全美各地有數十萬甚至數百萬人可能需要住院治療新冠病毒。圖／法新社

今年2月底的一個周六，波士頓居民丹妮‧艾斯金尼(Danni Askini)感到胸痛、呼吸急促和偏頭痛，於是致電為她治療淋巴瘤的腫瘤學家；這位專家認為她可能對新藥的反應不良，因此把她送往當地的急診室，那裡的醫生告訴她，她可能患肺炎，然後讓她回家。

在隨後幾天，艾斯金尼的體溫危險地急劇波動，她因肺部有液體而有咯咯聲地咳嗽。一周內又去了急診室兩次後，到第七天接受了最後檢查，當醫生控制了她的流感和肺炎症狀後，再次讓她回家休養。化驗室花了三天檢測後結果出爐，確診她感染了新冠病毒。

幾天後，艾斯金尼收到檢測和治療費用的帳單，共3萬4927.43元（約新台幣106萬元）；她說：「我當時十分震驚，我認識的人當中，沒有人支付過這麼高的醫療費。」

艾斯金尼初進醫院時沒有健保，她與丈夫原本打算在本月搬到華盛頓特區，開始新工作，如今這些計畫已擱置，她申請了醫療補助計畫(Medicaid)，希望該計畫能追補性地支付她的醫療費用，否則要自付。

有同樣問題的大有人在。公共衛生專家預測，在可預見的未來，全美各地有數十萬甚至數百萬人可能需要住院治療新冠病毒。雖然國會在3月18日通過「家庭優先新冠病毒應急法案」(Families First Coronavirus Response Act)，但其中並沒有解決治療費用的問題。

因感染新冠病毒而需要住加護病房的人，可能會收到大筆帳單。

由於美國的健保系統支離破碎，治療費用要視乎受保人持有的健保種類和計畫，以及支付了多少自付額來決定。

凱瑟家庭基金會的一項最新分析估計，享有雇主保險而沒有併發症的人，治療新冠病毒的費用平均約為9763元，如果有併發症，治療費可能要2萬292元，增加逾一倍。

新冠肺炎 COVID-19 健保

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