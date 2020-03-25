ICE拘非法移民 首爆新冠肺炎確診

美國移民及海關執法局(ICE)24日宣布，一名31歲墨西哥公民成為該局拘留者中檢出新型冠狀病毒陽性的首起確診個案。

ICE表示，此人被拘留在新澤西州哈肯薩克的(Hackensack)博根郡(Bergen County)監獄，目前已接受隔離與照護；該局也說將「暫停在該監獄拘留更多人，直到得到更多資訊為止。」

ICE的這份聲明沒有說明此人已被拘留多久，也未說明他是如何感染新冠病毒的；該監獄一位懲教官員上周檢出新冠病毒陽性；警長辦公室發表聲明說，目前沒有ICE拘留者曾暴露在病毒下。

數日前新澤西州大法官才因為疫情危機而下令釋放數百名監獄囚犯；移民權益倡議人士與部分議員呼籲ICE跟進，並警告ICE監獄向來因為連例行醫療照護都處理不當而挨批，若新冠肺炎在ICE監獄擴散，恐造成人員喪命；也有部分倡議人士要求ICE釋放已有疾患的被拘留者。

主張釋放被拘留者的各組織24日指出，ICE拘留者出現首個新冠確診案例，表示因應時間已經不多；多位紐約公共辯護律師發表聲明表示，「非常擔心」被ICE拘留的當事人，還說許多監獄裡的被拘留者已針對現況發起絕食抗議。

支持政府打擊非法移民的人士則認為，美國更應加速將非法移民驅逐出境，以減少被拘留人數。

國土安全部(DHS)民權自由辦公室(Office for Civil Rights and Civil Liberties)兩位約聘醫學專家20日致函國會說，DHS應考慮釋放對公共安全不構成威脅的所有被拘留移民，否則就來不及了；他們在信中表示「相當擔心」新冠病毒構成的威脅。

ICE近期宣布以暫停監獄的社會探訪「作為預防措施」，表示親友等人暫時無法探望被拘留者。