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她照常上班、運動：德人乖乖配合限縮人際接觸

世界日報 / 記者王慧瑛／綜合24日電

德國總理梅克爾因接觸一名確診醫師，目前居家隔離在家辦公，以身作則要國民提高警覺。旅德32年的台灣人陳惠玲說，當亞洲國家如火如荼抗疫時，歐美國家態度多半較輕忽，認為病毒不會飄洋過海，德國領土大、鄰國多，未及早邊境管制圍堵、減災，加上近年為數可觀的難民潮，都可能是災情惡化原因。

58歲陳惠玲遠嫁德國30多年，目前住在德國科隆附近的威爾姆斯柯基小鎮。到3月24日止，德國確診病例已破3萬例。陳惠玲說，梅克爾日前表示若疫情擴大，德國8300萬人口中，將有三分之二國民被感染，呼籲在家是最好的防疫。

陳惠玲說，她和丈夫近月來幾乎足不出戶，一周出門買菜一次，不敢停留太久，快去快回。

24日上午8時許，陳惠玲到超市想買麵粉、衛生紙，但都缺貨，生鮮食品櫃大半空的。超市裡，不管選貨或結帳，每個人之間都保持一定距離。

陳惠玲說，德國目前採取限制人際接觸，公共空間最多二人同行，和人保持1.5公尺的社交距離；目前學校停課，但上班、購物、外出運動照常，餐廳只供外帶，暫停內用。

「戴口罩的人仍非常少！」陳惠玲說，家裡有三年前返台時帶回德國的口罩，這次防疫時期正派上用場，但她的德籍丈夫對戴口罩頗抗拒，認為重病者才需要戴口罩，戴口罩會引來異樣眼光，也會引發他人恐慌。

她表示，目前德國不少公司已採在家上班，避免辦公室群聚；某些區域也有放行管制，警察會詢問出門理由，勸導民眾盡量減少外出。

「德國人算是聽話的民族。」陳惠玲說，德國人對限縮人際接觸等措施配合度算高，但可惜疫情爆發之初，危機感不高，只當較嚴重的感冒看待，直到病毒蔓延全球，防堵已慢了一步。

陳惠玲觀察，隨著全球疫情延燒，就連「較理性」的德國，也出現零星排華事件，讓人感受到「歧視才是更可怕的病毒」。她說，病毒攻擊不分種族、宗教、貧賤、身分，在地球村時代，當病毒大流行來襲，沒有國家能自外於疾病的威脅，少一些對抗與歧視，多些同理心才是王道。

新冠肺炎 COVID-19

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