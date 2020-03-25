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婚禮限5人、喪禮限10人...澳洲防疫禁令 台人看傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣網友對「5人婚禮」怎麼辦高度討論，認為如果人生大事的婚禮只有5人參與，那應該可以直接考慮公證了 示意圖／ingimage
台灣網友對「5人婚禮」怎麼辦高度討論，認為如果人生大事的婚禮只有5人參與，那應該可以直接考慮公證了 示意圖／ingimage

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，各國頒出不同程度的防疫禁令。澳洲政府最新一波禁令出爐，其中包括「婚禮限制人數5人，葬禮限制人數10人」，及包括「按摩、美甲、紋身、醫學美容、性服務等的體內外接觸性行業關閉」，皆引起台灣網友在PTT上熱議

澳洲最新禁令包括以下六點：1.除特殊理由外禁止出境。2.禁止大型室內展覽活動及室內外各類型群聚活動，如派對、烤肉、野外聚餐等。3.不可在理髮廳沙龍逗留30分鐘以上。4.婚禮限制人數5人 葬禮限制人數10人。5.體內外接觸性行業關閉。如按摩、美甲、紋身、醫學美容、性服務等。6.購物中心的美食廣場禁止營業。

其中，台灣網友對「5人婚禮」怎麼辦高度討論，認為如果人生大事的婚禮只有5人參與，那應該可以直接考慮公證了，光是雙方父母如果都健在皆出席的話，包括新人在內，至少應該會有6人而非5人，有網友點出澳洲婚禮多半會有神職人員，會有單數應是考量證婚人在內。還有網友認為，其實婚禮只要新人兩人到場就已足夠，還有人建議，避免群聚效應，或許「線上婚禮」是一個不錯的選擇。

此外，網友對於澳洲政府直接禁止性服務，也很好奇，在澳洲由於有合法的性交易，所以能直接將禁令攤開來說。針對這些禁令，網友也覺得半小時理髮猶如台灣的百元快剪，很經濟實惠。

為防堵疫情，澳洲總理莫里森宣布禁止澳洲人出境。 法新社
為防堵疫情，澳洲總理莫里森宣布禁止澳洲人出境。 法新社

新冠肺炎 COVID-19

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