美恐成新的疫情中心 湖北今解除控管

世衛周二 (3月24日) 警告，全球新冠疫情的中心恐逐漸轉移至美國。美國周二 (3月24日) 新增了9624確診案例與142起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至53358與695。美國加州的洛杉磯周二出現首起青少年的病亡案例，這也是美國新冠疫情爆發以來，最年輕的病亡案例。

紐約州現在成為全美新冠疫情最嚴重的區域，根據統計，該州的確診案例每三天就增加兩倍。紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 預測，該州的疫情在未來兩三周可能達到高峰。他表示，紐約州可能需要140,000病床，但目前紐約州只有53000病床。古莫說：「這簡直是高的嚇人的天文數字。」

白宮的醫療專家周二也對紐約市的新冠感染率表達高度警戒，他們極力呼籲曾經到過紐約市的旅客進行14天的居家隔離。白宮醫療專家勃克斯 (Deborah Birx) 表示，紐約市的長島已成為新冠疫情的感染重地，這也表示從紐約市離開的人們已開始四處擴散病毒。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 也說，紐約市現在已成為美國新冠疫情的中心。他說：「我們必須將紐約市視為新冠疫情的高風險地區，但紐約市民，我們與你們同在。」

然而，美國總統特朗普同一天再次表示，他希望在復活節左右解除美國的全國封鎖，但專家認為這個時程太趕了。特朗普在周二一場活動中，對於必須暫停全國的商業活動來抑制新冠病毒的傳播，感到非常不滿。他暗示，他將很快的結束全國商業活動禁令與社會疏遠。他說：「我認為這樣的情況只會在維持兩周，之後我們便能在保持社交距離的前提下返工。」

此外，民主黨與美國政府針對經濟振興方案經過數天的協商後，雙方周二都表示對協商進展感到樂觀，這也讓兩度在參議院被民主黨否決的草案有望順利過關。這個消息也帶動下跌數周的美股，道瓊工業指數終場飆漲2112.98點，漲幅11.36%，收在20704.91點。標准普爾500指數猛漲209.93點，漲幅9.38%，收在2447.33點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚557.18點，漲幅8.12%，收在7417.86點。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 周二在接受一個電台訪問時，指控中國蓄意延後與全球分享新冠疫情的相關信息，導致全球數千人的生命遭逢極大風險。 他說：「中國蓄意隱瞞疫情訊息，讓全球無法取得有效防疫的關鍵信息，我擔憂相同的情形會再次發生。 」

印度宣布全國封鎖

同一天，印度成為另一個為抑制新冠疫情，宣布進入全國封鎖的國家。印度總理莫迪 (Narendra Modi) 表示該國周二晚間正式進入長達21天的全面封鎖，但他也保證印度政府將保證封鎖期間，民眾的基本物資仍無虞。

擁有13億人口的印度是全球人口第二多的國家，這也讓如何確保人民享有基本物資成為一大挑戰。莫迪呼籲印度的省級與地方政府專注在提供民眾醫療協助，目前印度已累計有536起新冠確診案例與10起病亡案例。

另一方面，歐洲各國的新冠疫情周二仍未出現明顯緩和的跡象。意大利周二新增5249起確診案例與743起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至69176與6820。西班牙周二也新增了6922起確診案例與680病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至42058與2991。瑞士周二新增了1082起確診案例與2起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至9877與122。這也代表瑞士的新冠確診數正式超越韓國，成為全球新冠確診數第8高的國家。

中國國家衛健委周三上午公布的最新數字顯示，中國新增47起確診案例與4起病亡案例。47起確診案例全為境外輸入的案例，其中以上海、北京與廣東的境外輸入案例最高。新冠疫情的起源地湖北省周三也將解除對該省大部分區域的管控，但民眾離開該省時，仍須出示「健康碼」來證明自己健康無虞，才能跨省移動。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導）

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