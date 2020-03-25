「沉默帶原者」恐成防疫破口 南韓如何成功阻絕

雖然大部份受到新冠病毒感染的人會在5天內開始出現症狀。但在某些情況下，潛伏期可能長達3周。而不同國家的衛生機構對於處理無症狀感染的的方式也各異。

根據《南華早報》引用中國政府數據，中國「沉默帶原者」的數量可能高達30％。雖然他們的病毒檢測為陽性，但是他們沒有任何症狀，或是症狀很晚才出現。

北海道大學流行病學家西浦博史（Hiroshi Nishiura）領導的一組日本專家也證實這樣的數據為真。他們發現，從武漢撤回日本的患者中，無症狀者佔30.8％。

他們在《國際傳染病雜志》發表一篇文章表示，中國報告的確診人數與中國以外診斷出的病例估計值存有差距，顯示「大量的病例未被充分診斷」。

日本專家的說法與世界衛生組織（WHO）的分析相左。世衛認為無症狀患者不容易傳播病毒，並說歐盟的無症狀感染率也只有1％至3％之間。

目前大多數歐盟國家和美國僅對有症狀的人進行新冠病毒檢測。這種做法下，感染數量繼續迅速增加。

像是德國聯邦衛生部就表示，只有以下幾種人可以接受病毒檢測:1.出現流感症狀，並在過去14天內到過疫區。2.過去14天中曾接觸確診病患。

但如果曾接觸確診者但沒有出現任何症狀的人只需要自我隔離。但是德國對於自我隔離者並沒有明確的監測方式。

以最早爆發疫情的中國和南韓來說，無論是否有症狀，接觸過確診者的人都要接受檢測。只要呈現陽性，即使沒有症狀也要被隔離，並受到持續監控。

南韓成功的防疫政策

南韓2月份的感染人數迅速上升，但是在那以後就開始下降。在韓國5千萬人口中，約有9千人受到感染，120名患者病亡。新確診人數也都控制在1百以下。

在南韓，違反檢疫規定的人將面臨最高300萬韓元（約2500美元）的罰款。新的立法草案更將其提高到最多1千萬韓元的罰款，並可能判處一年徒刑。

南韓官員設立許多檢查站。所有人都可以免費進行病毒檢測。目前為止至少已有30萬人接受過檢測。現在每天還有超過2萬人正在這麼做。南韓甚至發明了檢測「得來速」，也吸引其他國家模仿這個做法。

這讓南韓檢測過的人數遠遠超過其他國家，即每1千名居民中就有5.6人接受測試。相比之下，根據羅伯特-科赫研究所的數據，德國每周最多只能進行16萬次檢測，每1千人中的測試率為1.9。而美國目前為止僅檢測了30萬人。

南韓在沒有任何全面封鎖或嚴格的旅行限制下就成功控制住疫情。南韓民眾也謹守規定，大量減少公眾活動並與人保持距離。南韓政府希望至少不要全面封鎖。

高麗大學傳染病學專家金佑珠(Kim Woo-Joo)說：「韓國是一個民主共和國，我們認為封鎖不是一個合理的選擇。」

作家諾米爾（Dennis Normile）在日記中寫道，南韓並未實行全國封鎖，而是執行「世界上最廣泛、組織最嚴密的檢測計劃，並努力隔離感染者和追蹤和隔離與他們有聯系的人」。

也因為如此，南韓可能早一步就掌握了這些「沉默帶原者」。南韓疾病控制與預防中心（KCDC）主任鄭恩京(Jeong Eun-kyeong)在3月16日的記者會上說：「目前，韓國的無症狀病例比率明顯高於其他國家，這可能是因為我們進行了廣泛的檢測。」

不僅如此，南韓也在過程中充分尊重人民的各項權利。為了盡量減少感染，當地居民會收到有關鄰近地區新冠病毒風險的個人化信息。地方當局也可以依法獲取有關新冠病毒患者的詳細信息，包括他們的年齡、生理性別和移動情況。

一場疫情下來可以發現各國政府的反應時間和對策都不同。到底哪一個有效，真實數字就是最好的證明。

【 本文章由德國之聲授權提供】