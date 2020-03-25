快訊

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

萬一「梅克爾確診」了...德國總理隔離中：誰是代理接班人？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「沉默帶原者」恐成防疫破口 南韓如何成功阻絕

德國之聲 / 德國之聲
圖／德國之聲提供
圖／德國之聲提供

雖然大部份受到新冠病毒感染的人會在5天內開始出現症狀。但在某些情況下，潛伏期可能長達3周。而不同國家的衛生機構對於處理無症狀感染的的方式也各異。

根據《南華早報》引用中國政府數據，中國「沉默帶原者」的數量可能高達30％。雖然他們的病毒檢測為陽性，但是他們沒有任何症狀，或是症狀很晚才出現。

北海道大學流行病學家西浦博史（Hiroshi Nishiura）領導的一組日本專家也證實這樣的數據為真。他們發現，從武漢撤回日本的患者中，無症狀者佔30.8％。

他們在《國際傳染病雜志》發表一篇文章表示，中國報告的確診人數與中國以外診斷出的病例估計值存有差距，顯示「大量的病例未被充分診斷」。

日本專家的說法與世界衛生組織（WHO）的分析相左。世衛認為無症狀患者不容易傳播病毒，並說歐盟的無症狀感染率也只有1％至3％之間。

目前大多數歐盟國家和美國僅對有症狀的人進行新冠病毒檢測。這種做法下，感染數量繼續迅速增加。

像是德國聯邦衛生部就表示，只有以下幾種人可以接受病毒檢測:1.出現流感症狀，並在過去14天內到過疫區。2.過去14天中曾接觸確診病患。

但如果曾接觸確診者但沒有出現任何症狀的人只需要自我隔離。但是德國對於自我隔離者並沒有明確的監測方式。

以最早爆發疫情的中國和南韓來說，無論是否有症狀，接觸過確診者的人都要接受檢測。只要呈現陽性，即使沒有症狀也要被隔離，並受到持續監控。

南韓成功的防疫政策

南韓2月份的感染人數迅速上升，但是在那以後就開始下降。在韓國5千萬人口中，約有9千人受到感染，120名患者病亡。新確診人數也都控制在1百以下。

在南韓，違反檢疫規定的人將面臨最高300萬韓元（約2500美元）的罰款。新的立法草案更將其提高到最多1千萬韓元的罰款，並可能判處一年徒刑。

南韓官員設立許多檢查站。所有人都可以免費進行病毒檢測。目前為止至少已有30萬人接受過檢測。現在每天還有超過2萬人正在這麼做。南韓甚至發明了檢測「得來速」，也吸引其他國家模仿這個做法。

這讓南韓檢測過的人數遠遠超過其他國家，即每1千名居民中就有5.6人接受測試。相比之下，根據羅伯特-科赫研究所的數據，德國每周最多只能進行16萬次檢測，每1千人中的測試率為1.9。而美國目前為止僅檢測了30萬人。

南韓在沒有任何全面封鎖或嚴格的旅行限制下就成功控制住疫情。南韓民眾也謹守規定，大量減少公眾活動並與人保持距離。南韓政府希望至少不要全面封鎖。

高麗大學傳染病學專家金佑珠(Kim Woo-Joo)說：「韓國是一個民主共和國，我們認為封鎖不是一個合理的選擇。」

作家諾米爾（Dennis Normile）在日記中寫道，南韓並未實行全國封鎖，而是執行「世界上最廣泛、組織最嚴密的檢測計劃，並努力隔離感染者和追蹤和隔離與他們有聯系的人」。

也因為如此，南韓可能早一步就掌握了這些「沉默帶原者」。南韓疾病控制與預防中心（KCDC）主任鄭恩京(Jeong Eun-kyeong)在3月16日的記者會上說：「目前，韓國的無症狀病例比率明顯高於其他國家，這可能是因為我們進行了廣泛的檢測。」

不僅如此，南韓也在過程中充分尊重人民的各項權利。為了盡量減少感染，當地居民會收到有關鄰近地區新冠病毒風險的個人化信息。地方當局也可以依法獲取有關新冠病毒患者的詳細信息，包括他們的年齡、生理性別和移動情況。

一場疫情下來可以發現各國政府的反應時間和對策都不同。到底哪一個有效，真實數字就是最好的證明。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 南韓

相關新聞

德國新冠肺炎死亡率低 可能原因分析

2019冠狀病毒疾病全球迅速蔓延，如今歐洲成了大流行的中心，德國確診數最近突破3萬人，疫情相當嚴峻，到目前為止卻只有100餘人死亡，引起各國專家的好奇。

美國麻州疫情升高 當地台人：超市有老人專屬購物時間

美國新冠肺炎疫情擴大，50州全數淪陷，在東北部麻薩諸塞州（簡稱麻州）一所大學任教的台灣籍老師Alice 表示，麻州政府規...

美缺抗疫醫療裝備 川普打電話向文在寅求援

韓聯社報導，美國總統川普24日晚上與南韓總統文在寅通電話，川普希望南韓能提供美國對抗新冠肺炎的醫療裝備。

紐約衝破2.5萬例、義再添743死 全球逾40萬人染新冠肺炎1.8萬人喪命

紐約州長古莫今天說，州內新冠肺炎確診病例以每3天倍增速率竄升，已衝破2.5萬例。他警告，紐約尚未「壓平曲線」，疫情高峰將比原估高且來得更早，聯邦政府援助嚴重不足。

醫護人員優先買！英國封鎖下的「超市友善政策」

「在最困難的時候，再微小的善意...都很重要！」英國24日起因應疫情進入為期3周的「全國封鎖」狀態，除了各種特許與必要性工作外，全國全面停班，並限制國民非必要的外出活動。但命令宣布前，英國社會早有「封城預期」，各種政策暗示伴隨著焦慮謠言，亦引發了各地超市的「恐慌採購潮」——於是為了調整社會氣氛，英國的幾大連鎖超市紛紛提出了「NHS免排隊專案」，試圖透過分散或額外增開採購時間，好讓這些守護國民健康的醫護人員，在疲憊救人之餘，也能安心快速地補足所需的所有商品。

發抖、咳嗽10天了…瑞典環保少女稱疑染新冠肺炎 籲年輕人留家中

瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）3月24日於Instagram表示，稱自己最近明顯感到不適，認為有可能感染新型冠狀病毒（COVID-19），她指這或許與最近一次的歐洲之旅有關。

驚！哈佛大學校長夫婦確診新冠肺炎

哈佛大學校長貝考(Lawrence S. Bacow )24日發電郵通告哈佛教職員和學生，他和妻子24日午后得知兩人的新冠病毒測檢呈陽性反應。

超越北海道！東京171例新冠肺炎 居日本之冠

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，24日新增病例多達71人創單日紀錄，其中東京都總病例...

利比亞首傳新冠肺炎確診 戰亂頻傳醫療恐難承擔

利比亞證實境內出現首起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，當地連年暴力已導致醫療系統不堪一擊，當局今天因此宣布措施，禁止人員城間移動。

紐西蘭進入緊急狀態 為防疫全面封鎖

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布進入全國緊急狀態，同時紐西蘭準備於午夜開始全面封鎖，以防俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散。

法國成新冠肺炎死亡破千全球第5國 逾2.2萬確診

法國當局今天通報新增240起新冠肺炎死亡病例，累積死亡數來到1100例，增加28%，讓法國成為繼中國、義大利、伊朗和西班牙後，全球第5個死亡病例突破千例的國家。

美首度發現值勤軍艦染疫 羅斯福號3水手確診

美國海軍今天通報，部署於太平洋的航空母艦「羅斯福號」上發現3起2019冠狀病毒疾病確診病例。美國官員表示，這是首度在出航...

熱門新聞

嘉義長庚初步研究：台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生

圖表看疫情／全球有175個國家地區傳確診案例 病例數破41萬

我新增26例確診 網友看這25例境外移入驚覺有「暗黑共同點」

又語出驚人！ 陳柏惟拋邀香港人來台當兵

整理包／台灣216例確診 病例背景縣市一覽圖

我新冠肺炎本土再添1例 清華大學法籍研究生染病

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。