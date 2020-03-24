歐美淪陷民眾為何還不待在家？行動科學家曝關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美爆發後，重災區義大利、西班牙、美國紐約等地，紛紛祭出鎖國、封城等禁令，但民眾似乎沒有完全買單，這讓義大利市長忍不住發影片痛罵市民「你們是混蛋」。一名英國的行為科學家尼克·切特（Nick Chater）就表示，之所以會有這樣的情況發生，關鍵原因就在於民眾的「心理因素」。

根據《CNN》報導，在英國華威商學院（Warwick Business School）擔任教授的行為科學家切特指出，西方的領導者在發布命令時，用字措辭都太過於模糊，「當人們聽從他人溫和的建議時，我不認為那些建議會被視為是必須要去實行的事」，因為人們在接收這些不是太明瞭的訊息時，通常就會認為「他們不夠重要」。

切特接著提出一個例子，就像是人們不會說，「我們建議你在紅燈時停車」、「我們建議你開在左側車道」，而是直接傳達「若是你沒有在紅燈時停車，或是沒有開在左側的車道，就會違反法律」。

事實上，在紐約州長古莫（Andrew M. Cuomo）宣布，紐約州進入緊急狀態（state of emergency）後，儘管公司行號、學校都相繼進入在家工作、上課的狀態，仍有大量民眾聚集在公園及公共場所，而古莫雖斥責這些行爲是「自私」且「具有風險的」，但聚集的民眾仍不會受到任何罰則。因此，切特也強調，比起呼籲民眾乖乖待在家，西方領導人的當務之急，是先制定具有約束力的規定才對。