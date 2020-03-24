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全美4.3萬確診 逾560死 紐約重災區 病例占全美一半

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合23日電
全美新冠病毒疫情滾雪球，確診至少4萬3901例、逾560人死亡，其中紐約確診逾2萬例、死亡157人高居不下，紐約州長下令醫院增加收治人數，更多州23日宣布待在家中措施，延緩疫情擴散。 圖／路透社
全美新冠病毒疫情滾雪球，確診至少4萬3901例、逾560人死亡，其中紐約確診逾2萬例、死亡157人高居不下，紐約州長下令醫院增加收治人數，更多州23日宣布待在家中措施，延緩疫情擴散。 圖／路透社

全美新冠病毒疫情滾雪球，確診至少4萬3901例、逾560人死亡，其中紐約確診逾2萬例、死亡157人高居不下，紐約州長下令醫院增加收治人數，更多州23日宣布待在家中措施，延緩疫情擴散。

在重災區的紐約州，已超過2萬1689人確診，占全美二分之一、全球6%；超過3萬名退休醫師和醫療照護專家回應州府要求，志願投入服務。

紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)要求所有州立醫院增加收治能量至少50%；目前全州篩檢能量已從10天前每天1000人，增至每天1萬6000人。

密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)和西維吉尼亞州州長賈斯提斯(Jim Justice)採取最嚴厲措施，下令居家避疫，除非必要才能外出，並勒令非必要企業告訴員工別進公司。

馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)、麻州州長貝克(Charlie Baker)和維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)險些要求居民待在家，但三人23日都僅下令各自州的非必要企業歇業。

威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)說，居家避疫令可能24日頒布，「在家較安全。」

23日以前，已有八州州長宣布類似強制命令，包括俄亥俄州、路易斯安納州和德拉瓦州22日下令居民待在家中，加入伊利諾州、加州、新澤西州和康乃狄克州的行列；紐約州早已下令，所有非必要企業的員工在家上班。

惠特默的命令24日午夜生效，持續至少三周；惠特默說，密州確診案例兩周內從零增至破千，但也可能與擴大檢測相關。

馬里蘭的限制措施23日下午5時實施，貝克的命令24日中午生效，直到4月7日。

在全美首例確診病例發生的西維州，賈斯提斯說，居家避疫令將自24日晚間8時開始。

諾譚的強制令要求非必要企業關門，25日生效；他並勒令維吉尼亞的學校關閉，直到本學年結束，把最初的命令再延兩周。

諾譚加入首都地區其他州的行列，讓哥倫比亞特區成為該區唯一未採納類似命令的州。

華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)20日延長該市禁止大規模集會的禁令，下令關閉公園和學校；他23日下午呼籲居民待在家中，但未頒布強制命令。

「我們基本上關閉特區，居民可能集會之處都關閉了。」包瑟說，市府將持續評估其他為遵守社交距離原則的企業。

全美州長協會(NGA)主席霍根說，許多州的限制純屬字面意思，部分居家避疫的州仍允許員工去上班，至少馬里蘭是如此。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)要求州民待在家中，反對頒布全州居家避疫令，希望各地方領袖自行決定，而他23日又要求川普總統宣布德州為主要災區，藉此獲取聯邦金援。

新冠肺炎 COVID-19

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