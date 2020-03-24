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南韓新增確診「數據比例」攤開後 眾驚：居然可壓住

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓醫療人員採集樣本。 法新社
南韓醫療人員採集樣本。 法新社

新冠肺炎疫情延燒，由亞洲國家開始，歐美國家也逐漸全面淪陷，屬於較早爆發疫情的南韓近日看似和緩許多，但還是讓人不放心，有網友在PTT「 nCoV2019 」看板統整南韓目前的疫情數據，指出23日僅新增76例確診者，此一「數據」讓眾人驚訝佩服。

據南韓媒體報導，23日新增新冠肺炎確診76例，目前全境共9037人確診，死亡達到120人，其中有90％為60歲以上患者。而23日新增的76例確診者當中，有20例都是在機場檢疫過程中確診的境外感染；新增案例包括大邱31例、慶尚北道1例，首都圈的首爾4例、京畿道15例、仁川1例，及釜山2例，忠清北道、慶尚南道各1例，相比日前的每日確診數的確趨緩許多。

原PO表示，目前南韓全境共有171例境外移入個案，並貼出《 KBS 》電視台的新聞報導畫面截圖，可以看出南韓的感染與死亡年紀分布，感染者以20多歲年輕人居冠；死亡者則以80歲以上高齡年長者居多。

整理文一出，網友們也不吝嗇的豎起大拇指，紛紛回應「逐漸穩」、「不得不佩服，南韓這次真的蠻厲害的」、「南韓真的很厲害，勇敢及早面對，不要龜縮才能戰勝病毒 」、「搞不好最後南韓不會破萬了」、「想要0個案我覺得不現實啦，台灣也是」、「真的厲害，這麼大量竟然壓住了」、「韓國還是蠻給力的，危急情況下補救得當」。

新冠肺炎 COVID-19 南韓

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