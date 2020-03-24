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為什麼歐洲人擋不住這次的疫情？

未來城市@天下 / 文・許鈺屏
圖為23日乘客們在阿根廷布宜諾斯艾利斯國際機場，排隊等候登機飛往法蘭克福的漢莎航空公司航班。美聯社
圖為23日乘客們在阿根廷布宜諾斯艾利斯國際機場，排隊等候登機飛往法蘭克福的漢莎航空公司航班。美聯社

新冠肺炎疫情延燒數月，在過去這段時間，台灣和其他國家都做了些什麼？

回顧這段時間，台灣和爆發初期最嚴重的中國相距不到200公里，且往來密切，結果，台灣病例卻沒有因此暴增。

反而是近日歐洲境外移入案例急遽增加，讓距離中國6,000公里外的歐洲疫情嚴重程度直接亮牌。

面對疫情，台灣和其他國際城市都做了些什麼？

台灣高規格防疫，連隔離都有專屬安心包

新冠肺炎境外移入個案持續攀升，疫情指揮中心將從今天起禁止旅客來台轉機。昨天凌晨桃園國際機場仍有許多轉機旅客。聯合報記者鄭超文／攝影
新冠肺炎境外移入個案持續攀升，疫情指揮中心將從今天起禁止旅客來台轉機。昨天凌晨桃園國際機場仍有許多轉機旅客。聯合報記者鄭超文／攝影

台灣帶著抵抗SARS的防疫經驗，抱著「防疫視同作戰」的決心阻擋病毒。

以居家隔離措施為例，各地方政府紛紛送上裝滿實用物資的安心包、關懷包，讓檢疫者度過漫長14天。

例如，新北市、新竹市、宜蘭縣與桃園市等縣市與網路業者合作，提供免費影音帳號，讓你在家追劇不無聊；北市安心祝福包則由慈濟與中美製藥贊助，內有靜思語、平安吊飾、保健食品等；宜蘭的安心包還備有培養土和花卉種子，讓你安心在家當「綠手指」、療癒身心。部分地方甚至有送餐、幫倒垃圾服務。

但若無視規定，政府也直接祭出重罰。

加上疫情日漸嚴峻，三月18日，台灣中央流行疫情指揮中心攜手宏達電和LINE，透過「電子圍籬智慧監控系統」掌握居家隔離者行蹤，善用科技防疫再下一城。

國外還沒上緊防疫發條？

相較於病毒就在家門口的台灣，其他國家在這段期間做了什麼？

一月底至二月初，疫情被困在亞洲，美、英、澳、日與印尼都派出專機撤僑；但跟台灣未公布隔離地點、嚴密消毒檢疫流程與防護衣穿好穿滿的緊張情勢有所不同。

據BBC報導，從武漢撤回英國的民眾備受溫暖，因為當地民眾熱情地送上鮮花、蛋糕、酒和玩具，希望隔離者能平安無恙。

法國武漢撤僑被安排在南法濱海度假小鎮度過14天隔離期。 法新社
法國武漢撤僑被安排在南法濱海度假小鎮度過14天隔離期。 法新社

法國則將民眾安頓在一處濱海度假小鎮，可以喝咖啡、打排球，還能欣賞海景，被稱為「最人道」的隔離措施。

隔離處所之外，城市裡的人也是一派悠閒；即使疫情升溫，不少政府或民眾依然過著如常的生活。

歐洲新聞報導，三月11日深夜的巴黎街頭，有超過3,000位瘋狂足球迷慶祝巴黎聖日爾曼逆轉勝。其實，早在三日前，法國政府就頒布全國防疫命令，禁止1,000人以上群聚；而熱門球賽也變成閉門賽。只是賽後的場外慶祝完全無視政府呼籲，禁令形同虛設。

直到三月中歐洲疫情爆發，各國態度依然寬緊不一。

例如，英國採取「佛系防疫」——不主動篩檢、輕症不治療、不停課等措施，實現「群體免疫」策略，但也有不少人批評此舉根本是完全放棄。

定居英國的台灣部落客「Nana媽咪 x Q踢派」就在臉書上寫下親身故事：丈夫與一歲女兒出現症狀且發高燒，想檢測卻被醫院當皮球互踢，最後醫師要求他們回家自行隔離，

她轉述醫師說法，「現在已經不是防疫的局勢，因為再過不久大部分的人都會感染，做檢測並不會改變醫院處理病患的方式，檢測完也是一樣叫你回家隔離。」對此，不少在英台灣人只好成立互助會，若不幸染病還能互送食物，試圖自立自強。

個人主義也擋不住，封城鎖國全面啟動

面對疫情，為什麼台灣與歐美國家的態度迥異？

根據《行為與大腦科學》期刊報告，東西方最明顯的差異就是「個人主義」與「集體主義」。

先前，法國廣播電台就依此分析疫情，不少人主張「享受當下、多活一天是一天」；但隨著疫情一發不可收拾，呼籲各政府應使出更強力的手段，確保每個人都能謹守規定，以免重蹈義大利覆轍。

然而，歐美政府仍等確診病例幾近失控，才終於採取霹靂手段：義大利、西班牙、美國舊金山全城封鎖，禁止隨意外出；以色列、加拿大、俄羅斯則防堵境外移入，暫時關閉邊界。

更嚴格的則有進入「戰爭狀態」的法國，非必要不能出門，同時關閉國境邊界；傑克、德國與馬來西亞也採類似措施。

紐約時報一則評論就指出，我們積極確保個人的自由安全，但面對全球化，也必須與集體生活品質取得平衡。作者認為，病毒也好、氣候變遷也好，都是給現代人類的警鐘——合作共好，才有機會永續。

「全文轉載自未來城市(為什麼歐洲人擋不住這次的疫情？｜城市冷知識#13) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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