為何義死亡人數全球最多？ 專家指出關鍵：幾乎沒社區管理

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，義大利成為全球死亡人數最多的國家，累計死亡人數已超過6千人，不少專家也開始分析為何義大利的疫情會一夕之間爆發。對此，中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所副署長肖寧預估，接下來的兩週內，義大利的疫情將繼續處在上升階段，並表示義大利最大問題是在「幾乎沒有社區管理」，加上民眾出門又不愛戴口罩的情況下，才會導致感染人數不斷增加。

根據《 環球時報 》報導，肖寧在22日的訪問中提到，義大利在疫情爆發後採取「封城」措施，起初確實起到一定的效果，街上和商店的人都有減少，但義大利的「封城」與我們所想像的不同，是相當仰賴民眾的「自發自覺」，例如讓民眾自行從網站上下載證明表格，聲稱自己已去做過醫療檢測，就能直接出門。肖寧認為這樣的做法其實很危險，意味著隱性感染者可能到處流竄。

隨後肖寧又進一步指出，義大利最大的問題就是「幾乎沒有社區管理」，他以中國舉例，中國之所以能落實好那些嚴格的措施，是因為做好社區控管和人群隔離，再加上有大量的基層人員、志工提供後勤保障，但義大利在這塊做的比較弱，甚至可以說幾乎沒有。

此外，第二個問題則是義大利人「不愛戴口罩」，根據肖寧自身觀察，義大利街頭上目前有戴口罩的人大概只有40%，口罩是防止飛沫傳染的最佳途徑，尤其是在義大利這樣一個喜歡社交活動的社會，「戴口罩」就顯得相當重要。

報導中也提到，幾天前肖寧走訪了當地的一家醫院，他看到醫護人員都沒有穿防護衣和護目鏡，有的就只是穿外科的隔離衣，因為他們把關鍵的防疫物資留給收留重症病患的醫護人員，所以肖寧推斷義大利醫院的物資非常緊缺，也希望義大利政府能保護好醫護人員，因為他們是防疫戰中最重要的人力資源。

最後肖寧認為，目前義大利最迫切的就是減少新的感染病例，如果公共衛生跟民眾防疫觀念不改的話，那麼就會造成醫療資源的負擔越來越大，並說明既然義大利要實施社會隔離措施，就應該更加嚴格的落實，否則只會讓感染人數不斷增加。