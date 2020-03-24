義大利疫情好轉？ 網秀數據曝真相：離終結還遠

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅亞洲淪陷，現在就連歐美國家也遭殃，各地確診人數不斷飆升，讓人擔憂後續的發展。對此，有民眾分享台灣時間24日凌晨1點的義大利疫情數據，引發網友熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，義大利單日新增4790例確診且602人死亡，總確診人數63928例、總死亡人數6078例、總復原人數7432例，雖然確診數下降，但死亡率往上攀升達9.5%。

貼文一出，網友指出義大利的醫療系統不堪負荷，設備、醫護人員嚴重不足，才出現確診數下降的情況，「義大利已超過醫療負荷，確診數才會下降」、「殘酷的答案是，政策改了，只驗中重症不驗輕症。才有案例少了死亡卻高的假象」、「義大利的確診下降，是因為醫療崩潰不驗了」、「說不定只是醫療飽和上限，沒驗的還在後面等」。

也有網友表示，「真心希望義大利的疫情獲得控制，每天看都不忍心」、「現在歐洲各國都在燒醫療資源，等燒完就會跟義大利一樣了…」、「死亡人數根本國難」、「希望真的減緩下去了」、「歐美疫情大爆炸，最大原因是不習慣戴口罩」。