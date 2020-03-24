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馬德里冰宮儲放染疫屍體：西班牙疫情進入「關鍵48小時」

防疫破口？西班牙逾3.5萬確診 將近12％是醫護

世界日報 / 編譯中心╱綜合23日電
巴塞隆納的1名女性醫護人員23日準備帶領出現新冠肺炎症狀的疑似患者進入醫院，她只配戴一般口罩，身上也沒穿正規防護衣。（路透）
巴塞隆納的1名女性醫護人員23日準備帶領出現新冠肺炎症狀的疑似患者進入醫院，她只配戴一般口罩，身上也沒穿正規防護衣。（路透）

歐洲因感染新冠肺炎不治人數超過1萬名，多數發生在疫情最嚴重的義大利，共有6077名；其次西班牙死亡人數為2311名，法國862名。歐洲是病毒蔓延速度最快的一洲。官方數字恐怕只是真實感染人數的一部分，因為許多國家只會對須要住院的病患進行採檢。

義大利23日累計確診達6萬3927例，較前一天新增病例少了約1000起，義大利連兩日的新增死亡人數也連續下降。義大利衛生部高級官員加萊拉（Giulio Gallera）23日指出，占該國感染人數一半左右的倫巴底大區，住院患者數量也正在下降。不過，義大利高等衛生委員會主席洛卡特里（Franco Locatelli）仍強調，就算疫情有放緩跡象，仍應該保持警戒，遵守防疫規定；義國政府也升級防疫措施，禁止所有國內旅行。

專家：義北去年11月就有奇怪肺炎

此外，義大利馬里奧內格里藥理研究所（Mario Negri Institute for Pharmacological Research）主任雷穆齊（Giuseppe Remuzzi）日前接受美國全國公共電台（NPR）採訪時透露，「他們（全科醫生）記得曾經見過奇怪且非常嚴重的肺炎，特別是發生在去年12月甚至11月的老年人身上」。雷穆齊說，「這代表在他們意識到病毒在中國爆發之前，病毒至少已經在北部倫巴底大區傳播」。

西班牙23日累計確診病例達3萬5136起，副總理卡爾沃因呼吸道感染昨天住院治療，目前正在等待新冠肺炎檢驗結果；全國有約20％的療養院內有人感染。衛生部官員表示，境內已有近4000名醫護人員感染，占了確診總量近12％。光是在首都馬德里，就有超過600位醫護人員染疫，另有1400名醫護人員曾經與確診病患直接接觸，目前正居家隔離。

梅克爾初檢陰性 仍將複篩

德國23日則共達2萬9056人確診、123人死亡。總理梅克爾的發言人23日表示，梅克爾自主隔離「狀況良好」，新冠肺炎初步檢測結果呈現陰性，但未來幾天仍會進一步篩檢。梅克爾22日宣布，禁止超過兩人的集會，住在同個屋簷下的家人與因重要工作聚會的人可豁免於禁令。23日是德國柏林實施最新的嚴厲防疫措施首日，公共場合佩戴口罩者較18日實施「封城」之初明顯增多。

瑞士增逾千例 德國123人死

瑞士確診病例數持續飆升，衛生當局通報，瑞士和小國列支敦斯登（Liechtenstein）新增逾千例確診，23日確診總數達到8795人、共120人死亡。瑞士廣播電視台報導，因政府要求民眾減少外出，瑞士在線購物量驟增，當地物流業並發起請願，希望推遲非生活必需品的運輸，以降低物流從業者的感染風險。

歐洲趕建方艙醫院

華盛頓郵報報導，隨著新冠肺炎成為歐洲醫療體系近百年來面對的最大傳染病危機，各國趕建臨時醫院，以容納暴增的病患。

在奧地利首都維也納，消防員和志工只花一個周末，就把400多坪會議中心改裝為880床的臨時醫院。德國、法國和西班牙都出動軍方興建臨時醫院。歐洲各地有數以萬計醫護學生提早畢業，退休醫護也被徵召回來支援。

歐洲疫情第二嚴重的西班牙，上周把一棟有359間客房的旅館改為新冠肺炎專門醫院。當局打算把4000個旅館床位改為病床，並將會議中心改裝為5500床的臨時醫院。

新冠肺炎 COVID-19

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