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歐洲數國擬仿效台灣等地 採新科技控制疫情

中央社 / 倫敦23日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病擴散全球，歐洲數國有意仿效台灣、新加坡等地，利用新的數位科技工具追蹤病毒攜帶者，並找出可能被傳染的人群。但這類措施在重視隱私權的歐洲也引發憂慮。

美聯社報導，英國、德國及義大利正評估流行病學者稱作「接觸追蹤」的工具，把可能傳播病毒的人際互動製成圖像。這種應用程式可能會利用即時的手機資料標出病毒攜帶者，以及他們可能傳染的人。

這種做法讓隱私維權運動者憂心，他們怕無所不在的監控會在缺乏謹慎監督的情況下被濫用，可能給公民自由帶來可怕的後果。

一個主要由英國維權運動者組成的團體今天在寫給英國國家醫療保健服務（NHS）的公開信中表示：「現在是測試的好時機，但不表示就得用未經測試的新科技。」信中提到，類似措施會將人權置於風險中，且可能沒什麼效果。

現行歐洲疾病監測工作著重在利用不識別個人的整體手機定位資料來追蹤人們的行動，而新工具將意味一套與此不同的做法。義大利警察今天起已開始使用無人機，加強限制公民的行動。

但也有一套有力論述支持採用更強大的數位工具，即便隱私有受侵害之虞。這套論述提到，成功控制疫情的亞洲數處政府都已採用這類工具，例如中國、台灣、香港、韓國及新加坡。

台灣及新加坡利用智慧型手機應用程式執行隔離措施，當有人脫離隔離狀態，可透過「電子圍籬系統」通知當局；香港衛生當局也利用電子手環監控所有獲令自主隔離的外國旅客。

以色列上週採取至今最具侵略性的措施，即允許國家安全局（Shin Bet）利用智慧型手機定位追蹤功能，追蹤病毒攜帶者前兩週的行動，並利用歷史資料識別可能的傳染病例。

目前看不出美國政府有計畫要為了監控疾病而追蹤可識別的個人，白宮科技政策辦公室發言人說，目前未研發這類應用程式；美國疾病管制暨預防中心（CDC）則未立即回應美聯社詢問。

在這場百年來最嚴重的流行病疫情中，白宮向科技業巨擘求援，但谷歌（Google）和臉書（Facebook）都表示不會與政府分享用戶的定位資料。

一名Google發言人說，Google正謀求一些可利用整體定位資訊防疫的方法，但一般從手機用戶端蒐集的定位資料，要做到「接觸追蹤」還不夠精確。

歐洲政府正考慮採用的「接觸追蹤」應用程式，蒐集到的資料可能遠超過這些政府目前為了找出疫病及人群聚集「熱點」從無線網路營運商那裡取得的資料。

義大利疫情最嚴重的地方當局已利用營運商的資料標出忽視居家隔離命令的地區。在北部重災區倫巴底大區（Lombardy），官員蒐集的資料顯然還不允許他們識別個人，但也確實能顯示30%的手機用戶在週末期間外出四處走。

多數民主國家都擁有保障數位隱私的法律防衛措施，但俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）風險可能很快就迫使政策制定者無視這些措施。歐盟資料保護局（DPAs）在3月20日就謹慎地贊成在公衛危機中把隱私暫擱一邊。

義大利科技創新部長畢薩諾（Paola Pisano）今天受訪時說，政府工作小組將於明天徵求研發追蹤應用程式的候選公司，希望在週末前做出評估。

畢薩諾說，她預期義大利的應用程式會採自發形式，義大利6000萬人口中，有1/6不上網，而最有可能因感染新型冠狀病毒喪命的年長者群體，通常不願下載新的應用程式。

新冠肺炎 COVID-19

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