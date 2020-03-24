新冠確診數破35萬人次 英國進入全國封鎖

(德國之聲中文網) 英國首相強生 (Boris Johnson) 透過電視演說宣布，英國進入全國封鎖，他強調任何違反命令的人將受到懲罰。強生說：「你們必須待在家中。 如果你不遵守規定，警察將可向你征收罰款，或強制解散聚會。」

根據強生公布的命令，英國禁止超過兩人以上的聚會，人民一天只能到戶外運動一次。此外，除非英國人民無法在家中工作、非得外出買生活必需品及需要就醫的情況下才能外出。約翰遜也下令關閉所有非賣必需品的商店、圖書館、公共遊樂設施及宗教場域。

英國政府預計三周後重新審視這些規定，強生同時也向英國的醫療人員致敬。但他也強調，如果新冠病毒的傳播速率不減緩的話，全球沒有任何一國的醫療系統能承受疫情所帶來的壓力。英國也成為意大利、西班牙與法國之後，第四個宣布進入全國封鎖的歐洲國家。

英國周一新增了967起確診案例與54起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至6724與336。

川普誓言重振經濟

美國周一 (3月23日) 的新冠確診案例再創新高，新增了9883起確診病例與132起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至43449與545。美國總統川普在簽署行政命令，禁止美國人民與企業累積大量對抗新冠疫情所需的物資。美國司法部長巴爾 (William Barr) 近期指示聯邦檢察官偵辦與新冠疫情相關的詐欺案，優先起訴在抗疫期間涉嫌大賺一筆的人民或企業。

巴爾周一在白宮的記者會上表示：「如果你家現在囤積大量的衛生紙，那你不用擔心會被起訴。但如果你的倉庫中有大量醫療用口罩，那你很快會收到我們的傳票。」

此外，美國總統川普周一也在白宮記者會上表示，他不會讓新冠疫情成為一個長期的財政問題，並決定在下周全國封鎖結束後，找到方法重振美國經濟。他說：「美國很快會重起商業活動，我相信經濟將會很快復蘇 」

然而，在美國振興經濟的方案持續卡關參議院的情況下，美股周一再次重挫。道瓊指數終場下跌582.05點，跌幅3.04%，收在18591.93點，創2016年11月以來新低。標准普爾500指數下跌67.52點，跌幅2.93%，收在2237.4點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫18.84點，跌幅0.27%，收在6860.67點。

與此同時，美國紐約州周一的新增確診案例增加近4成，目前已累計有20875起確診案例。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）宣布增加全州醫院一半的容量，不過該州許多醫院仍面臨醫療物資短缺的情況。美國總統川普周一也宣布，他將在全國發放800萬台呼吸器與1300萬個醫療用口罩，紐約州也將在近期展開抗新冠病毒的藥物測試。

西班牙死亡人數破2000

歐洲多國周一再次創下該國單日最高的確診人數。西班牙周一增加6368起確診案例與539起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至35136與2311。法國周一新增了3838起確診案例與186起病亡案例，這將累計的確診與病亡數字提升至20104與860。疫情最嚴重的意大利周一新增4789起確診案例與601起病亡案例，將累計的確診與病亡案例提升至63927與6077。

法國周一宣布將自周二起關閉所有戶外市集，並進一步限制人民一天只能在距離住家一公裡內的地方外出運動一小時。法國總理菲立普 (Edouard Philippe) 在推特上寫道：「很多法國人民都希望生活能盡快回歸正常，但這個願望並不會明天便實現。我預期法國的封鎖將持續數周。」

而當全球各國試圖透過犧牲經濟來抑制新冠疫情之際，國際貨幣基金組織的總裁格奧爾基耶娃 (Kristalina Georgieva）周一警告，世界經濟可能陷入衰退，程度可能與全球金融海嘯時期相同，甚至更糟。但她也預測全球經濟明年可望復蘇。

東奧恐延後一年舉辦

日本的「產經新聞」周二 (3月24日) 報導，日本政府今天將與國際奧委會商討延後舉辦東京奧運，最多將延後一年。報導表示，日本首相安倍晉三預計今天稍晚與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通電話。

中國衛健委周二上午公布的最新數字顯示，中國新增78起確診案例與7起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至81171與3277。其中有74起為境外輸入案例，另外4起為本土案例。北京、廣東與上海為境外輸入案例前三多的城市。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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