全球32萬人染病 到底是誰「養」出世紀超級病毒？

到底是誰，製造出百年一遇的世紀瘟疫──新型冠狀病毒（Covid-19）？

元月初僅在中國延燒的新冠肺炎，沒想到2月份就擴散至亞洲，到了3月份，原以為西線無戰事的歐美各國，死亡人數已超越中國。截至3月22日，全球逾170國籠罩在烏雲當中，確診人數突破32萬人……。

百年災禍降臨，世人一籌莫展

義大利的醫療體系瞬間崩潰，80歲以上呼吸道患者直接被放棄治療；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更形容法國正處於「戰爭中」，是一場衛生的戰爭，敵人是看不見的。

面對突如其來的疫情，被譽為鐵娘子的德國總理梅克爾（Angela Merkel）也束手無策，她甚至悲觀預言：「會有六、七成德國人染病。」緊接著美國加州、紐約州、伊利諾州、康乃狄克州也下達「禁足令」。

這些舉動，被喻為是人類自二次大戰以來，最嚴厲的措施。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）震驚，「新冠肺炎可能是百年一遇的世紀病毒。」

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民更附和，新冠是非常厲害的病毒，要再遇到這麼厲害的，不容易了。

新冠疫情堪稱是繼1918年西班牙大流感之後，對人類影響最劇的瘟疫。然而，從2002年底的SARS、2012年6月的MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒）到2019年的新冠，冠狀病毒儘管已多次襲擊人類，科學家還是對其不甚了解。

中研院生醫所研究員林宜玲就直言，冠狀病毒是屬於比較「不紅」的病毒，政府編列預算少、專研的學者也是鳳毛麟角。

雪上加霜的是，冠狀病毒出現的頻率變高了。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，SARS發生後，科學家發表對冠狀病毒輕症者的研究報告，發現約每十年會出現一次冠狀病毒疫情，SARS與MERS剛好相隔十年。這次才七年半，就爆發新冠肺炎。

毫無疑問，新興病毒已成人類最大敵人。

但為何只要出現新病毒，疫情就一發不可收拾？

東吳大學微生物系兼任助理教授宋向軒分析，病毒與細菌不同，是介於生物與無生物間的特殊生命形式，須寄宿於物種，無法單獨存活。目前WHO公告大流行而威脅人類甚巨的就是冠狀病毒與流感病毒。

新興病毒的可怕在於來無影去無蹤。人類無從防範，非得等疫情爆發，科學家才開始研發疫苗或藥物，但傷害已造成。

與病毒拚勝率，輸一次就慘了

在這場人與病毒的博奕中，病毒占盡優勢。黃立民坦承，沒人知道新病毒是什麼，我們與病毒作戰，就是打一個「機率」而已。即便你的勝率99％，認為自己穩贏，只要打輸一次，就得付出生命的代價。

黃立民仰頭對記者說，假設同一時間，天空有1萬架飛機飛行，致死率1％就是100架掉下來，不嚇死才怪，更何況全球的新冠致死率4％。也就是說，當基數（感染人數）很高時，不要說1％，0.1％都很可怕。

令人驚訝的是，目前能對抗病毒的僅有疫苗或藥物，研發卻曠日廢時。以SARS為例，疫情一年後就銷聲匿跡，藥廠無利可圖，根本不會研發疫苗或新藥。

「研發疫苗與藥物都需時間，也不是每種病毒都有研究經費，這是最大困境，」東吳大學微生物系主任李重義說，感染病毒疫情時，沒有特效藥，唯一能做的就是支持性治療，缺氧就給氧氣或用藥緩解咳嗽等各種症狀，最終還是得靠病患自身免疫力以戰勝病毒。

每次瘟疫來襲，均造成社會動盪以及生命財產重大損失，正本清源之計，則是找出病毒的製造者。

但，到底誰在「養」（製造）病毒？從SARS、MERS到新冠病毒，《遠見》彙整學者專家意見，各方一致認同：「新興病毒就是人類製造出來的，」黃立民肯定地說。

以對人類威脅最大的冠狀病毒為例，不管SARS、MERS或新冠病毒，矛頭都指向野生動物——蝙蝠、駱駝與果子狸。

其實，這些原先寄宿在野生動物的病毒並不會對人造成傷害。而是人類因利益捕抓、宰殺動物（如果子狸）被感染後，病毒因漸漸適應新宿主，而爆發疫情。「當動物身上的病毒發展到人傳人時，時程已久遠，很難追溯到首位感染者的確切時間。」宋向軒無奈地說。

不是蝙蝠害人，是人自食惡果

只是，何以與動物「和平相處」的病毒會傳到人身上？

首先，全球人口數高達77億時，基於居住、開發、飲食等理由，大舉濫墾濫伐原始森林，破壞既有生態，當人與動物反覆接觸後，意外將病毒帶到人類社會。南台科大生技系講座教授蘇益仁直言，「不是蝙蝠、果子狸害人，是人類自食惡果。」

例證就是愛滋病毒。王任賢說，世界上有一條「愛滋高速公路」（醫學界私下暱稱）就位於剛果民主共和國（前身為薩伊共和國）的首都金夏沙，這也是人類最早破壞「人畜界面」所引發的病毒危機。

後來，研究團隊發現愛滋病毒的共同始祖「非常可能」在1920年出現在金夏沙。猴子、黑猩猩等動物將這些病毒傳給人類十幾回，直至1940年代，隨著都市快速發展、交通運輸便利、人口移動而形成瘟疫的「完美風暴」。

1970年代，當海地勞工到金夏沙開闢穿越北部森林的高速公路，大舉進入猴子棲息的叢林後，意外將病毒帶回海地，當時世界同性戀組織剛好在海地舉行大會，參加活動的美國男同性戀被感染，舊金山、洛杉磯等地開始出現大量個案而引起世界關注，至今不少人仍對愛滋病存有刻板印象，其實，愛滋病並非僅存於同性戀者間。

如果不是人類開闢公路，這種存在猴子身上的病毒也不會危害到人類，估計全球共有7500萬人感染愛滋，3600萬人因而喪生。

開發建設之餘，人類的飲食習慣也引來新病毒的流行，SARS、新冠、伊波拉（Ebola）就是明證。

穿著防護服採集伊波拉血液樣本的訓練。取自維基百科圖／穿著防護服採集伊波拉血液樣本的訓練。取自維基百科

王賢任說，伊波拉病毒原寄宿在非洲的蝙蝠身上，後來傳給猴子，而非洲人素來有吃猴的習慣，病毒才跨到人身上而引發大流行。

每隔幾年伊波拉都會捲土重來一次，近44年來已爆發過十次疫情，去年還對非洲造成衝擊。

顯而易見，病從口入，不管是中國人為滿足口腹之欲，還是非洲人缺少肉蛋白不得不吃猴。黃立民嘆口氣說，人的習慣很難改，也不可能不開發，病毒就會一直跟隨我們，何時能徹底解決，沒有答案。

全球暖化下，冰封病毒也復活？

令人吃驚的是，氣候變遷竟然也與流行病有關。

1993年5月中旬，美國亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州和猶他州出現一種不明疾病，不少身強體壯的年輕人突然罹患急性呼吸窘迫症，致死率50％。

美國衛生單位及專家調查後發現，漢他病毒來自白足鼠，會突然傳到美國，與1991至1992年的聖嬰現象有關，當時天氣溫暖、雨水豐沛，農作物大豐收，老鼠快速繁殖，比前一年增加十倍，為覓食入侵人類居住地而快速散播病毒。

而這個存在老鼠身上數千年的病毒至今仍不時騷擾人類。今年高雄市已有兩例漢他病毒出血熱的確定病例。

氣候異常帶來的疫情不只漢他病毒，1997年9月至1999年6月，馬來西亞突然爆發腦炎病毒，瞬間奪走105人性命。

馬來西亞是回教國家，不食用豬肉，政府規定當地華人僅能在山邊養豬。就在疫情發生的前一年，當地出現罕見聖嬰現象，原本濕潤氣候變成旱災，深山的蝙蝠轉移至山下覓食，啄食掉落的果實意外被豬吃到，病毒跨到豬身上，養豬場7位工人與豬反覆接觸後，陸續染病。

立百病毒不僅致死率達四至九成，還擴散至數千里之外的孟加拉、印度。立百與漢他病毒一樣，至今沒有疫苗也無藥可醫。

不只動物身上的病毒對人類帶來威脅，全球暖化也意外讓未知病毒出現。

2014年法國一項調查，提取被封存於永凍層3萬年的病毒，在實驗室加熱後復活。參與研究的科學家提出警告，凍結在土壤的未知病原體可能會因氣候變暖而再次甦醒。

2015年，美國與中國的科學家組隊在冰川鑽取冰核樣本，分析是否存有遠古時期殘留的古老病毒。五年研究後發現，確實存在古老病毒，其中有28組是人類前所未見。

當全球暖化，是否會釋放冰封萬年甚至數十萬年的微生物或病毒？雖然黃立民表示，研究此議題的科學家不多，威脅有多大，沒人知道。但他亦認為，若連動物病毒都能傳給人，更何況是未知的永凍層病毒或細菌，人類也只能面對。

「新興病毒絕不會絕跡，隨時會有新東西出來，人類不能輕忽，」林宜玲引《孫子兵法》名言說，無恃其不來，恃吾有以待也。建議政府應長期編列新興病毒的經費，研究單位也要做好準備。

無論漢他、立百或SARS、新冠病毒，到底誰「養」出這些超級病毒，答案不言而喻。蘇益仁呼籲，唯有知己知彼（病毒），才能百戰百勝，人類應放下「唯我獨尊」的心態，與地球所有物種共存共榮。

（作者／ 彭杏珠 本文出自2020.3.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）