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#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

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義大利怎麼了？為什麼鎖國後死亡數還是創全球新高？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
義大利社群媒體發起「義大利之歌」快閃活動，羅馬居民在自宅拉起布條，上面寫著「一切都會過去，我們待在家中」。 法新社
義大利社群媒體發起「義大利之歌」快閃活動，羅馬居民在自宅拉起布條，上面寫著「一切都會過去，我們待在家中」。 法新社

原先離疫區遙遠的歐洲，這回因開放性邊界的便利和不愛戴口罩的習慣，導致病毒散布迅速，特別是WHO主席譚德塞始終輕忽的態度和做事方式，讓這波疫情似乎在中國已獲得控制的當下，在歐洲瘋狂的蔓延。

傳遞到歐洲的破口，是義大利（Italy）倫巴底大區集群的全面型社區感染。一名義大利人見過從中國回來的朋友後出現疑似感冒症狀，在沒有冠狀病毒的跡象下至醫院求診，讓病毒在醫院交叉傳染，從2月底至今才不過1個月的時間，義大利的確診病例數便從2月21號的20人，到3月22號已將突破6萬人大關。

最可怕的是，義大利的死亡病例已超過5000人，死亡率逼近10％，成了全球死亡人數最多的國家，且疫情緩解的期待似乎還看不到任何曙光。

為什麼義大利疫情會如此嚴重？為何就算政府宣布鎖國，病症還是沒有控制住？

義大利的警戒程度已達到戰時級別

《Washington Post》報導，羅馬目前處於森嚴戒備的電影情節，警察在市區嚴格的控管，不讓任何少數輕率冒險的人在市內遊蕩──大多數義大利人正以戰時的級別來承諾自我的控管，甚至會怒罵和責怪那些不願意守規則的人，但是，這遠遠不夠。

在義大利，目前一天最高的死亡數曾高達793人（3月21日），這使得整個義大利變得陰沉、荒涼和恐懼，儘管義大利採取了任何可能的措施防堵病情，但它還是以驚人的速度不斷在傳遞。

專家強調，這種殘酷的現實鬥爭現在才正要開始。

作為歐洲第一個應對疫情的西方國家，義大利已經成為病毒和危險的嚴峻象徵，就算其它歐洲國家效仿了義大利的居家隔離政策，但義大利人了解到，即使廣泛的嚴格遵守，事情也無法迅速奏效。

生病的人愈來愈多　卻沒有人力能夠照顧

上週末，義大利迎接全面封鎖以來的第10天，但新冠肺炎的病例數卻每天繼續增加15％，儘管沒有呈現指數級的暴增，但這樣也早已足以「淹沒」醫院和停屍間──愈來愈多人生病，但卻沒有足夠的人力可以照顧。

當前，許多義大利北部的省分要求政府採取更嚴厲的措施，他們希望超市的營業時間縮短、工廠關閉，並以更大規模的軍事部屬要求人們遠離街頭，因為到目前為止，還是有很多人繼續在戶外運動，不理會政府的防疫政策。

倫巴底大區副州長日前在採訪時表示，根據電信公司提供的匿名數據顯示，與病毒爆發前相比，該區已經有超過60％的居民停止移動，但即便如此，還是有太多人離開房屋。

根據義大利當局的民調顯示，封鎖行動普遍受到廣泛的支持，但即便如此，警方還是引用了數以萬計的數據，因為還是有太多人違規。專家強調，這是因為義大利沒有像中國那樣採取嚴格的侵入性監視工具，包括監控街頭的景象，以及嚴格檢測體溫的設置。

老年人口比例全球第二　死亡中位數年齡很高

專家強調，這場災難可能是在擴散前的好幾週病毒就存在了，居民早就在官員意識到問題發生前就傳播了疾病。畢竟，事態最先爆發的城鎮是義大利最富裕的地區之一，但也是該國最古老的地區。

「義大利的老年人口比例佔全世界第二，因為老年人更容易感染新冠肺炎，因此義大利遭受的打擊尤其嚴重。」根據義大利國家衛生服務機構的數據，在死亡者中，中位數年齡為80歲。

此外，還有一大問題，是義大利為了縮小財政赤字，依照歐盟的規定大幅削減預算，這使得醫療相關的費用和支出在國內大為減少。

好比說在過去5年內，義大利就關閉了超過750間醫療院所，還大量裁員護理人員，許多相關行業的人也因看不下去這體系而離職。

因此，在這波新冠肺炎爆發以前，就少了超過5萬名護理、5萬名醫師，成了這次整個醫療體系完全不能承擔的崩潰。

現在正處於全國封鎖之下，整個義大利都像杳無生機的死寂，人們強調這是該國最嚴重的經濟災難，但這些恐懼使人們更加擔心許多照護上的基本問題，例如年邁的父母沒人可以照顧、無法見到親人的惶恐。

苦中作樂的是，瘋狂的義大利人會在晚上在自家陽台打開窗戶唱歌、玩音樂；許多公共廣播電台都只專放能改善心情的抒情歌曲。

然而回過頭來，目前眾人的廣泛共識，是體悟到義大利目前正面臨二戰以來最嚴峻的挑戰。

義大利醫療資源不足成了防疫盲點

在過去的一週內，義大利每天因新冠肺炎的死亡數都是400以上起跳，在死亡最嚴重的貝爾加莫地區，軍車已經在醫院外面大排長龍，準備將死者帶到更遠的火葬場。

可怕的是，媒體還揭露，在貝爾加莫的公立醫院內部影像，描繪了一場可怕的危機──病床上奄奄一息的病人、走廊上的患者和疲憊的醫生及護士，他們全都沒有適當的防護裝備──在醫療資源大為缺乏的狀況下，這一場災難已經壓垮了醫療體系的防備。

未來究竟該何去何從？許多居民目前也僅能無語問蒼天……

（作者／ 魯皓平 本文出自2020.3.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

新冠肺炎 COVID-19 義大利

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