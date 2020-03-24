德國疫情趨緩？下周將知真情

（德國之聲中文網）羅伯特·科赫研究所所長維勒（Lothar Wieler）在周一新聞會上講了一句令人鼓舞的話，"自從禁止社交活動以來，感染上升曲線出現平緩跡象。" 但他接著說，現在取消警告還為時過早。他認為，下周三前後可以測出一個經得起考驗的發展趨勢。

根據羅伯特·科赫研究所的數字（3月23日上午9時），德國目前確診感染新冠病毒人數為22672人，比前一日增加4062人，平均年齡45歲；死亡86人，平均年齡82歲。

周日晚開始自我隔離的德國總理默克爾"健康狀況良好"，這是政府發言人賽博特在新聞會上告訴大家的。他說，默克爾總理今天通過電話主持了內閣會議，此外，總理還就新冠病毒做了檢測。不過賽博特沒有告知檢測結果什麼時候出來。延伸閱讀：面對疫情 德國政府制定龐大的救助計劃

德國大手筆救企業

德國聯邦政府決定不顧財政平衡的約束，新增債務1560億歐元，向因新冠疫情陷入窘境的企業提供支持。周一（3月23日）上午，德國聯邦內閣正式做出這一決議。它將在周三經過聯邦議院、周五經過聯邦參議院的表決。這是德國聯邦政府在持續6年財政平衡之後，首次允許國家財政出現赤字。這項龐大的救助計劃總耗資7500億歐元。

援救措施的要點如下：

500億歐元用於援助小企業以及單人企業，他們將在3個月內得到15000歐元的資助；

建立數千億歐元的基金，其中4000億作為對大企業的資本支持，必要情況下，國家將直接參股，為後者准備了1000億歐元；

德國復興銀行（KfW）周一啟動一項不封頂的特別貸款項目，此外，1000億歐元的流動援助計劃也已上路；

向德國醫院提供總共30億歐元的援助；

如果租客因新冠危機而不能按時繳納租金，房主不允許解除租約。

醫院用30億歐元將重症床位提高一倍

德國醫院為新冠病人騰出床位，將計劃中的手術能往後推移的全部滯後進行，為此，每張新增床位每天得到560歐元的補貼。每個增建的帶有人工呼吸機的治療單位得到50000歐元的補貼。為每個收治的新冠病人，除現有的防護物資外，再增添50歐元防護用品補貼。該措施從4月開始，暫時截止到6月底。

目前，德國醫院共有28000個重症治療床位。通過以上措施，這個數字將翻一倍。不過，專家認為，德國目前最明顯的短板是醫護人員缺乏。

團結就是力量

法國新冠疫情比德國更嚴峻，靠近德國邊界的地方，醫院人滿為患。周三，法國已有3名60歲左右的醫生死於新冠肺炎。而德國各地基本還處在等待大規模爆發的緊張時段。上周六，德國的烏爾姆、弗萊堡、海德堡、曼海姆等市的醫院發布聲明，已做好接收法國埃爾薩斯地區的新冠病人的准備。德國巴符州科學部宣布，只要當地人依賴德國醫院的情形還未出現，就做好接收法國病人的准備。周六當天，已有3名法國病人被轉到弗萊堡醫院。

海因斯貝格縣長求助中國

海因斯貝格（Heinsberg）縣有超過1000人被確診感染了新冠病毒，21個死亡病例。它也是德國今年狂歡節之後，最先爆發、也是到目前疫情最嚴重的一個縣。該縣縣長普石（Stephan Pusch）3月23日發表一封公開信，向中國求救。

在這封寫給中國駐德國大使館的信件中，普石寫道，海因斯貝格縣急需防護物資，該縣現有的口罩、防護服僅夠維持數天時間，而中國不斷強調，同新冠病毒的鬥爭中，防護用品的地位至關重要。但是，"不論是抗危機領導小組，還是當地醫院，都無法買到足夠的防護產品"。在此，"作為縣長，我請求中華人民共和國施以援手。" 此外，普石縣長還寫道，因為中國醫生治療新冠肺炎最有經驗，因此他很希望同中方就此展開專業經驗交流。

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