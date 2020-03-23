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N號房主謀竟是資優生！犯後無悔意 韓媒怒公布全名長相

醫護禁出國的勞資爭議 從張上淳兒出國旅遊談起

疫情可能比義大利更慘！網曝西班牙失控的死亡率曲線

聯合新聞網 / 綜合報導
病患爆量，裝備不足，西班牙和義大利醫護人員因應新冠肺炎危機捉襟見肘。圖為西班牙巴塞隆納一間醫院的醫護人員正在穿防護衣。新華社
病患爆量，裝備不足，西班牙和義大利醫護人員因應新冠肺炎危機捉襟見肘。圖為西班牙巴塞隆納一間醫院的醫護人員正在穿防護衣。新華社

新冠肺炎COVID-19）衝擊全球，歐美疫情告急，義大利、西班牙單日新增的確診個案就有上千例，死亡人數也突破百人。日前義大利當地媒體曾傳出一段教堂擺滿棺木的影片，令人不寒而慄的畫面引發關注，近日台灣網友也在PTT上發文表示，「西班牙目前的狀況相當不妙」，隨文附上英國金融時報每日更新的死亡率成長曲線，其中西班牙的疫情趨勢，更讓眾人不敢輕忽。

該名網友在PTT上發文說到，根據英國金融時報每天都會更新的死亡率成長曲線，從各個國家的封城日期中可以明顯看出，「義大利的封城有沒有效果？有，死亡人數增長曲線有在降低，但只從一個比較陡的斜率換到一個比較不陡的斜率，死亡人數沒有持續的下降」。

除了英國、法國有潛在的危機，「西班牙目前呈現一個井噴的態勢」，原Po表示，西班牙封城後僅帶來些微的改善，「如果西班牙沒有想到辦法，他們會在7天之內達到義大利目前的死亡人數，整整比義大利的死亡增長速度快了一週」；若是西班牙及義大利都無法降低死亡人數，「大概在10天～15天內，西班牙的死亡人數就會追上義大利」。

對此，有網友就直呼，歐洲各國的死亡率成長曲線簡直是「直衝天際」、「歐洲人就不怕死啊，大難臨頭還硬要外出群聚」、「封城要在擴散之前才有意義」、「歐洲的封城效果不佳，應該是因為不是真正的封城吧」。

近日西班牙阿拉貢自治區衛生部長馬里昂（Javier Marión）受訪時，被問及醫療人員口罩短缺一事時，忍不住哽咽落淚。西班牙也被爆出，一個口罩原平均為5歐元（約新台幣162元），但現在竟有網站喊價至一個口罩300歐元（約新台幣9734元）。

從圖中可以看見，中、日、韓的死亡率成長曲線都已逐漸趨緩，歐洲地區的國家則是直線上升。圖/PTT
從圖中可以看見，中、日、韓的死亡率成長曲線都已逐漸趨緩，歐洲地區的國家則是直線上升。圖/PTT

新冠肺炎 COVID-19

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