全國封鎖居民卻擅自外出 義大利市長爆氣：你們是混蛋

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國持續擴大，尤其歐洲近日確診人數不斷飆升，像是義大利、西班牙等國家都紛紛實施國家封鎖措施，要國民待在家中不得任意外出，但部分民眾仍耐不住性子決意出門，而這也使政府官員崩潰，其中義大利瓜爾多塔迪諾市長普列斯休提（Massimiliano Presciutti）也忍不住發影片，痛罵那些隨意外出的市民，他表示自己每早都接到各種投訴電話，令他不堪其擾，並指責那些人是混蛋。

義大利疫情嚴峻，目前累計確診病例數有5.9萬多例，而死亡人數為全球最高有5746例，義大利總理孔蒂19日宣布延長全國封鎖措施至4月3日，非民生商店和公共場所持續關閉，學校也持續停課，民眾除了工作或健康等緊急因素不得任意外出，不過仍有不少民眾忽視規定，到處亂跑，根據「央視新聞」報導，義大利瓜爾多塔迪諾市長普列斯休提20日在個人臉書貼出影片，斥責擅自外出的居民沒有盡到社會責任。

普列斯休提在影片說到自己每天早上都會收到無數個來自郵局、超市、醫院各個機構的投訴電話，且每天的投訴電話都比前一天多，面對居民無視封鎖措施到處跑，他憤怒說到「你們不停出門遛狗，你們的狗都有前列腺炎嗎？你們必須都待在家，你們難道還沒明白，每天有超過400人死亡，你們還耍小聰明，自以為是想各種方法出門，我理解不了」。

而他也表示現在唯一能打敗病毒的方式就是居家隔離，痛罵那些民眾要端正態度，並說「你們是混蛋，如果你們還不明白，我必須要這樣罵你們，趕快結束這愚蠢的行為，你們是要讓所有人都生病嗎，你們一點社會責任感都沒有，你們就是蠢貨是白痴，我希望國家能出更加強硬的防護措施，這才是我們需要的我是認真的，我再重複一遍，你們要端正態度，請尊重我們所有人的工作、所有的志願者。」

而影片一曝光後，許多網友也紛紛留言，「國民根本沒有防範意識，再好的領導也得氣死」、「狗：好委屈」、「也是被氣瘋的節奏」、「居家隔離是最好的方法」、「感覺義大利人都不怕死，市長著急的只差說一句求求你們了待在家裡別出門，唉」、「市長真的很著急了」、「罵得好，不對自己負責也別給其他人添麻煩」。

事實上，這並不是第一次有官員出面指責居民亂跑，義大利南部西西里島的德利亞（Delia, Sicily）市長班伽利（Gianfilippo Bancheri）近日也曾發布影片，痛批市民無視防疫禁令，指責他們不應該出門美容和運動。