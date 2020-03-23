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多國抗疫使出新招 卡通人物宣導衛教

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
墨西哥政府創造出一位超級英雄Susana Distancia，以趣味的動畫提醒民眾隨時與人保持1.5公尺的社會距離。(Photo by 影片截圖)
墨西哥政府創造出一位超級英雄Susana Distancia，以趣味的動畫提醒民眾隨時與人保持1.5公尺的社會距離。(Photo by 影片截圖)

卡通人物也可以宣導衛教知識！墨西哥政府21日創造出一位超級英雄Susana Distancia，以趣味的動畫提醒民眾隨時與人保持1.5公尺的社會距離。印尼一位社會運動者哈托諾則打扮成「蜘蛛人」的模樣，在街頭宣導勤洗手等衛教知識。在越南，衛生部創作出一首朗朗上口的「洗手歌」MV在網上爆紅，目前已翻譯成25種語言。

墨西哥超級英雄

根據《德國之聲》和《華盛頓時報》報導，墨西哥政府21日創造出一位超級英雄卡通人物Susana Distancia（意思即為健康的距離），以趣味的動畫提醒民眾隨時與人保持1.5公尺的社會距離。在動畫中，身穿粉紅色和藍色的超級英雄Susana Distancia周圍有一圈1.5公尺的防護罩，病毒是無法近身的。

Susana Distancia在推特上引起廣泛的迴響，不過有人批評連政府官員都沒有遵守這項建議，譬如之前墨西哥總統歐布拉多曾在公開場合握手以及親吻孩童。有網友指出，在公佈Susana Distancia的記者會上，記者肩並肩坐著，且共用同一支麥克風。

印尼蜘蛛人

《德國之聲》也指出，在印尼的南蘇拉威西省，一位社會運動者哈托諾打扮成「蜘蛛人」的模樣，在街頭宣導勤洗手、少出門等衛教知識，還贈送民眾洗手乳，不少民眾看了會心一笑。哈托諾2月時也曾為了喚起民眾的環保意識，扮成蜘蛛人在街頭和海灘上撿垃圾。

在印尼的南蘇拉威西省，一位社會運動者哈托諾打扮成「蜘蛛人」的模樣，在街頭宣導勤洗手等衛教知識。(Photo by 影片截圖)

在越南，衛生部也創作出一首「洗手歌」，搭配逗趣的卡通MV，迅速在YouTube（目前為2,000多萬點閱）和抖音上爆紅，已翻譯成25國語言，甚至還有英文的翻唱版本。越南舞者Quang Dang也為此編了一段「洗手舞」。

越南衛生部創作出一首「洗手歌」，搭配逗趣的卡通MV，已翻譯成25國語言。(Photo by 影片截圖)

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