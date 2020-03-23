籲歐團結抗疫 倫敦市長：病毒不叫中國

英國倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）近日在衛報發表文章，呼籲英國承擔起對抗新冠肺炎疫情的責任。文中稱新冠病毒不是「中國病毒」，而面對這場危機，美國似乎不願發揮團結領導作用，那麼歐洲和英國必須加快步伐負起責任。

環球時報報導，該文提到「新冠病毒是自第二次世界大戰以來我們所面臨的最大的衛生、社會和經濟緊急情況。雖然，我們剛剛處於阻止疫情擴散的初始狀態，但我們將在未來許多年承受其後果。」

卡恩指出，「我們的首要責任是拯救生命。這意味著要給我們出色的英國國民保健制度（NHS）員工他們需要的時間和資源。對生命來說，最大的威脅是，如果醫院人滿為患──需要重症監護的病人比可用的床位還多──就像我們在義大利看到的那樣，後果不堪設想。」他稱，「我們已經開始看到，倫敦的一些醫院確實承受著壓力。」

「這就是為什麼要聽從專家建議，這很重要，因為它為我們的NHS贏得了更多時間」，薩迪克·汗還表示，人們要避免社會接觸、盡量少乘坐公共交通工具，不要參加聚會、與他人保持安全距離等等。

文章進一步說，必須減輕新冠病毒對經濟的（負面）影響，如果政府不採取進一步採取果斷和快速行動，成千上萬的企業將破產，數百萬人將失業、陷入貧困或無家可歸。

為此，卡恩還提起英國首相日前曾提到的就業保障計畫，並表示倘若疫情持續時間超過政府預期，經濟措施範圍需擴大。

文章最後呼籲，「我們需要協調全球經濟來應對新冠病毒。這一病毒不是『中國病毒』。它不尊重國界，並將會影響地球上的每一個國家。既然美國川普拒絕扮好美國傳統的領導角色，那麼，團結世界領導人的責任就落到了我們（英國）和其他歐洲領導人身上。而現在，是英國首相展現領導力的時候了。」