伊朗增129死 「陰謀論」拒美國協助防疫

中東地區新冠肺炎疫情最嚴重的伊朗，過去24小時內新增1028例確診、129例死亡，累計達2萬1638人確診、1685人病故；另有7913人痊癒。

美國之音報導，在伊朗面對疫情嚴重打擊，最高領導人哈米尼拒絕美國提供援助，還發表跟中國官員同樣的病毒陰謀論，認為新冠病毒可能是美國製造的，美國該為疫情負責。

哈米尼22日在德黑蘭向全國廣播的波斯新年諾魯茲節（Nowruz）談話中說：「或許你們（美國）要提供的藥物是讓病毒更加蔓延的一種手法」，並認為美國若派遣治療師和醫生到伊朗協助，「或許他是想看看這個毒藥的效果。」美國曾表示願意向伊朗提供人道救援。

哈米尼表示：「你們（美國）好幾次提出說要幫助我們抗擊這場流行病，這很奇怪，因為你們面臨（抗疫情物資）短缺，而且你們被指責創造了這個病毒。」中國外交部發言人趙立堅12日也曾在推特上指責美國政府隱瞞疫情真相，並暗示是美國軍人去年10月到武漢參加軍運會時攜帶病毒，還說「美國欠我們一個解釋」。

美伊關係在川普總統上任後緊張加劇。川普2015年退出了原先由6大國談判多年達成的伊朗核協議，還重新向伊朗實施制裁，使得伊朗經濟癱瘓。伊朗當局指責美國的制裁阻礙了伊朗遏止疫情的工作，伊朗總統羅哈尼還呼籲美國人在伊朗對抗新冠病毒之際，請美國人要求美國政府解除對伊朗的制裁。