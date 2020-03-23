為何義大利死亡年齡偏高？ 旅居30年台人曝5點因素

「日頭赤焱焱，隨人顧性命？」在接近一周的疫情狂飆後，義大利的武漢肺炎疫情22日晚間終於出現了微微的「降緩」趨勢。儘管全義的累積病例仍增加5,560人感染，其中651人死亡；但與周六的793死單日新高相比，略為收緩的數字仍給了義大利人些許信心。在過去48小時內，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）先後向俄羅斯、古巴求救。古俄兩國亦緊急派出了百餘人「醫療兵團」登陸義大利。根據美國與義大利媒體的先後報導，孔蒂之所以罕見而高調地請求古巴、俄國增援救命，一方面是本地疫情確實絕望；另一方面則企圖以此敲打施壓歐盟與美國等「西方盟國」，「在自顧不暇之餘，可別忘記了『疫情過後』的戰略情勢。」

2020-03-23 13:15