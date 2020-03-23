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為何義大利死亡年齡偏高？ 旅居30年台人曝5點因素

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利新冠肺炎疫情嚴重。美聯社
義大利新冠肺炎疫情嚴重。美聯社

全球受新冠肺炎COVID-19）疫情影響，目前歐洲確診病例不斷增加，其中義大利的疫情最為嚴峻，確診人數高達5.9萬多人，死亡人數為全球最高有5476例，而義大利的感染者有36.3％年齡超過70歲，死亡病例的年齡也偏高。一名旅居義國30多年的台灣人透露死亡病例年齡偏高的因素，他指出除了義大利老人人口較多之外，義大利人普遍親情關係濃厚、習慣肢體接觸等行為也是原因。

旅居義大利30多年，現在住在米蘭的孫巍昨日（22日）在臉書發文分享，他點出義大利死亡病例平均80歲左右的5大原因，第一是老年人口特別多，有許多人是慢性疾病者，「尤其是高血壓、糖尿病，癌症患者至少二種以上」，第二他指出義大利是世界上親情關係最濃厚的國家，不少人是三代同堂，不然就是住在附近，平常若不在一起吃飯，也會在週末聚在一起，而病毒就有可能被小孩帶回來。

第三義大利老人身體健康，習慣外出活動，到酒吧喝咖啡聊天或跟老友見面聊天，群聚關係密切就容易染上病源。第四由於義大利人互動緊密，親密接觸相當自然，孫巍說「當然親親抱抱，這種感情自然的散發，是沒有辦法改變的。尤其經過兩次世界大戰，人跟人之間的感情更加緊密」。第五則是因為義大利做了世界最大量的篩選，確診病例數字大量增加，慢性病老人死亡數也會提升。

事實上，義大利當地媒體也指出在疫情爆發初期，義大利政府檢測了所有疑似感染者，但一週後無法負荷龐大人數，只得針對有嚴重症狀者檢測，而嚴重症狀者本身就是容易死亡的族群，加上社會高齡化的現象，老人感染和死亡的機率因此居高不下。

新冠肺炎 COVID-19 義大利 老年人口 慢性病 高齡化

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