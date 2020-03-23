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口罩飆天價「一片近萬元」 西班牙衛生部長不捨醫護心痛哽咽

聯合新聞網 / 綜合報導
西班牙阿拉貢自治區衛生部長馬里昂受訪談及醫護人員物資短缺時，忍不住哽咽落淚。圖擷自twitter
西班牙阿拉貢自治區衛生部長馬里昂受訪談及醫護人員物資短缺時，忍不住哽咽落淚。圖擷自twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情在歐洲各國迅速擴大，其中以義大利、西班牙和德國的疫情最為嚴重，面對不斷增加的確診病例，醫護人員的工作量不斷變多，甚至連口罩等防疫用品都出現短缺，價格飆升的情況。對此西班牙阿拉貢自治區衛生部長馬里昂（Javier Marión）近日受訪時被問及前線醫護欠缺口罩的問題時，忍不住哽咽落淚，令不少網友心疼。

根據「lavanguardia」網站報導，西班牙阿拉貢自治區衛生部長馬里昂18日接受媒體採訪時，被問及關於前線醫護人員口罩短缺一事時，馬里昂先是感謝醫護人員，而後表示雖然近日疫情有趨緩的現象，但醫護人員缺少防護的情況仍很嚴重，馬里昂說到此也忍不住哽咽，數度說不出話來，最後低頭不語，改由其他官員做回應。

對此，不少網友心疼馬里昂，紛紛留言表示「請堅強一點」、「振作起來，我們將擺脫困境」、「眼淚都流下來了，我們需要更多這樣的人」、「 在現在艱難的時期，馬里昂先生請振作起來，繼續給予阿拉貢人民最大的支持，盡力而為」。

事實上，西班牙外交大臣岡薩雷斯就曾因西班牙醫療物資短缺的困難向中國求援，而根據「20minutos」報導，由於西班牙確診個案不斷增加，口罩也面臨短缺的問題，原本一個口罩平均為5歐元（新台幣約162元），但在西班牙網站上竟飆升至一個300歐元（新台幣約9734元），而西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）也承認並沒有每個人都有口罩。

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