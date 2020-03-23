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美國女社工發燒在家倒斃 放棄檢測只因想留給需要的人

香港01 / 李福源
女社工發燒咳嗽不及檢驗在家倒斃。圖片來源／ 臉書
女社工發燒咳嗽不及檢驗在家倒斃。圖片來源／ 臉書

2019新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，美國新奧爾良（New Orleans）39歲女子奥特（Natasha Ott）本月10日開始出現感冒症狀，但因測試工具嚴重短缺，她決定把機會讓給其他更有需要的人，主動放棄接受檢測；然而其後病情不斷惡化，待男友安德森（Josh Anderson）上周五（20日）上門，她已倒斃家中。

奥特生前是一名社工，在一間專門協助愛滋病患者的福利機構工作；當日她出現感冒症狀，雖然獲機構安排接受病毒測試，但由於只有5套檢測工具，她為了把機會讓給其他更有需要的人，故主動放棄了。

安德森稱，奥特後來去看醫生及接受普通流感檢測，當得知結果呈陰性，曾給他傳短訊稱：「醫生認為我不需要做檢查，除非我發燒，一切都很正常。」

等不到最終檢測結果

到了本月14日及15日，奧特再持續發燒，且感到非常疲倦，終在上周一（16日）接受新型冠狀病毒測試，惟要等大概一個星期才知結果。安德森表示，在測試翌日與奧特見面，一起帶愛犬散步，「她好像變得更有活力，但她就埋怨稱感覺肺部似有奇怪的東西。」

上周五，奧特沒有回覆安德森的短訊及來電，安德森說：「這令我非常擔心且緊張，當晚上我去了她的家，入屋後發現她倒斃在廚房地板上。對於她身邊的人而言，這是極大的損失。」

安德森在Facebook上發文呼籲公眾認真應對疫情，「看到一個在我印象中充滿活力的女人，竟然就這樣躺在地板上了無氣息，實在令人悲痛欲絕。我希望藉此告訴大家，必須認清現時疫情到底有多嚴重。」

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文章授權轉載自《香港01》

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