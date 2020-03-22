快訊

雲林縣1高階警官與妻子疑中毒 陳屍水塔雙亡

三重居家檢疫者偷跑夜店遭活逮 新北將重罰100萬

歐美「在家隔離」政策 遊民成防疫漏洞

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
如何在防疫期間保障遊民權益，考驗各國政府的應變能力。（photo by Garry Knight via Flickr, used under CC license）
如何在防疫期間保障遊民權益，考驗各國政府的應變能力。（photo by Garry Knight via Flickr, used under CC license）

遊民在政府的防疫體系之外！隨著疫情在全球加劇，歐美政府紛紛提倡勤洗手、在家隔離、避免群聚場所等防疫撇步，但對無家可歸的遊民來說，這些措施都難以達成，引來關懷遊民的組織關注，美英政府近來也著手規劃保障遊民權益的防疫政策，例如簡化申請收容程序、暫停驅逐、以及徵用閒置旅館等。

華府暫停驅逐行為

《德國之聲》的報導指出，根據2019年的統計，美國華盛頓都會區有約9800名遊民，在新冠肺炎疫情的爆發下，面對比一般人更高的風險。全國終極無家可歸聯盟日前聲明表示，美國的遊民中有許多老人，時常也是身心障礙者，生活在擁擠或是露天的場所，難以使用公衛設施，這些因素都讓他們對疾病特別沒抵抗力。

為了保障生活在高風險處境的遊民，美國的緊急遊民收容所近來簡化申請程序，開放電話預約、也不要求繁雜的證明文件，減少不必要的行政程序。此外，華盛頓特區市長包瑟日前宣布，將暫停一切驅逐行為，確保在疫情非常時期，不會有人無家可歸。

然而，目前的措施還是有隱憂的，華盛頓遊民法律診所的律師哈丁表示，在許多收容所中，人們需要共用房間與浴室，設備的清潔也令人堪憂。哈丁更指出，美國的病毒檢測仍做得不夠確實，生活在像是老年遊民等高危險群體中的人都該接受檢測，「如果我們有好的檢測系統，便能快速隔離確診病人。」

英國徵用閒置旅館

根據《衛報》的報導，英國政府近來也被批評未積極處理遊民問題，負責遊民議題的官員凱西表示，會在21日發布應對措施，並將正式徵用空置旅館來收容遊民。據統計，目前英國有4萬名遊民居住在旅館、夜間庇護所、以及共享遊民住所，另有5000逾人仍無家可歸。

英國遊民慈善組織Crisis的政策及外務長唐尼說，對凱的投入表示歡迎。不過他也指出，政府針對遊民問題的回應速度還是不夠及時，「我們正在和時間賽跑，尤其是對於住在在夜間庇護所、晚上比肩睡在地板上的遊民來說，還是太危險了，」目前英國已有傳出夜間庇護所因確診案例被迫關閉。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

農業染疫 英農工荒雪上加霜

英國傳染病專家確診新冠肺炎 曾赴唐寧街開會

中油廢宿舍竄火 居民疑：都斷水斷電了怎會起火？

街頭浪人變成部落客--吾業遊民(上)

相關新聞

美國改變新冠肺炎策略 只檢測高危險群和重症患者

CNN報導，美國一些新冠肺炎疫情最嚴重的州開始改變策略，只檢測高危險群和重症患者，以節省醫療資源如口罩、呼吸器和加護病房...

馬來西亞增123例確診新冠肺炎 累計1306例

馬來西亞衛生總監諾希山表示，截至中午12時，新增123起新冠肺炎確診病例，累計確診達到1306例。死亡病例也增加2起，累...

印尼改裝亞運選手村 再設新冠肺炎緊急醫院

印尼新冠肺炎確診數連日劇增，政府加緊趕工，將2年前舉辦亞運會的選手村改裝為醫院，預計可安置4000名病患，另可安置400...

白金漢宮人員染疫 傳確診時英國女王還在倫敦

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情席捲英國，白金漢宮一名工作人員也被確診。英媒指出，在女王伊麗莎白二...

伊朗新增129例新冠肺炎死亡 累計1685人不治

伊朗衛生部發言人賈漢普爾今天告訴國營電視台，境內過去24小時新增129起新冠肺炎死亡病例，累計達1685人病故；全國確診...

行動挺店家 日本山梨知事：感染病毒不是罪惡

日本山梨縣山梨市一間7-11便利商店，日前因員工確診2019冠狀病毒疾病停業10多天，山梨縣知事長崎幸太郎今天前去購物力...

雇主安排住飯店 馬來西亞員工飆淚打死不離職

馬來西亞頒布行動管制令，大批勞工連夜入境新加坡，新加坡設置「方艙宿舍」讓險遭露宿街頭的勞工棲身，另有勞工對雇主安排住宿飯...

英相警告：再過兩三周 英國疫情就會跟義大利一樣嚴重

英國首相強生警告，英國國民健康服務署（NHS）很可能因為新冠肺炎疫情而「負荷過重」，英國的疫情再過兩三周，恐怕就會變得跟...

歐美「在家隔離」政策 遊民成防疫漏洞

遊民在政府的防疫體系之外！隨著疫情在全球加劇，歐美政府紛紛提倡勤洗手、在家隔離、避免群聚場所等防疫撇步，但對無家可歸的遊民來說，這些措施都難以達成，引來關懷遊民的組織關注，美英政府近來也著手規劃保障遊民權益的防疫政策，例如簡化申請收容程序、暫停驅逐、以及徵用閒置旅館等。

新冠肺炎印尼暴增64例確診 累計514例48人不治

印尼衛生部官員艾瑪德（Achmad Yurianto）今天告訴記者，印尼通報新增64起新冠肺炎病例及10起死亡病例，使境...

日本高齡武漢肺炎患者死亡 群馬縣首例

日本群馬縣政府今天表示，縣內確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）並接受治療的高齡男性，今天因肺炎死亡，...

疫情西澳直擊 打工台人：人突然不見了

新冠肺炎疫情持續惡化，在澳洲西部伯斯工作的Maggie，決定辭職提早回台，只是班機變數多，能否下月成行，心情忐忑，赴澳過...

熱門新聞

圖表看疫情／義增793死再創單日新高 全球確診數破30萬例

屏東縣破蛋！仍有7縣市守住0確診 高雄增2例

機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

直播／新冠肺炎增16例確診 13例境外移入、3本土

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。