歐美「在家隔離」政策 遊民成防疫漏洞

遊民在政府的防疫體系之外！隨著疫情在全球加劇，歐美政府紛紛提倡勤洗手、在家隔離、避免群聚場所等防疫撇步，但對無家可歸的遊民來說，這些措施都難以達成，引來關懷遊民的組織關注，美英政府近來也著手規劃保障遊民權益的防疫政策，例如簡化申請收容程序、暫停驅逐、以及徵用閒置旅館等。

華府暫停驅逐行為

《德國之聲》的報導指出，根據2019年的統計，美國華盛頓都會區有約9800名遊民，在新冠肺炎疫情的爆發下，面對比一般人更高的風險。全國終極無家可歸聯盟日前聲明表示，美國的遊民中有許多老人，時常也是身心障礙者，生活在擁擠或是露天的場所，難以使用公衛設施，這些因素都讓他們對疾病特別沒抵抗力。

為了保障生活在高風險處境的遊民，美國的緊急遊民收容所近來簡化申請程序，開放電話預約、也不要求繁雜的證明文件，減少不必要的行政程序。此外，華盛頓特區市長包瑟日前宣布，將暫停一切驅逐行為，確保在疫情非常時期，不會有人無家可歸。

然而，目前的措施還是有隱憂的，華盛頓遊民法律診所的律師哈丁表示，在許多收容所中，人們需要共用房間與浴室，設備的清潔也令人堪憂。哈丁更指出，美國的病毒檢測仍做得不夠確實，生活在像是老年遊民等高危險群體中的人都該接受檢測，「如果我們有好的檢測系統，便能快速隔離確診病人。」

英國徵用閒置旅館

根據《衛報》的報導，英國政府近來也被批評未積極處理遊民問題，負責遊民議題的官員凱西表示，會在21日發布應對措施，並將正式徵用空置旅館來收容遊民。據統計，目前英國有4萬名遊民居住在旅館、夜間庇護所、以及共享遊民住所，另有5000逾人仍無家可歸。

英國遊民慈善組織Crisis的政策及外務長唐尼說，對凱的投入表示歡迎。不過他也指出，政府針對遊民問題的回應速度還是不夠及時，「我們正在和時間賽跑，尤其是對於住在在夜間庇護所、晚上比肩睡在地板上的遊民來說，還是太危險了，」目前英國已有傳出夜間庇護所因確診案例被迫關閉。

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