華人被當攜帶病毒…澳洲留學生被毆 美國警察鼓勵買槍自衛

新型冠狀病毒疫情擴散全球，由於目前所知是中國最先傳出疫情，多個國家近來出現反華情緒，19日在澳洲就有兩名中國留學生因為疫情之故遭歧視性辱罵，其中一人被毆，中國駐墨爾本總領事館對此事予以譴責。綜合報導，美國、義大利及歐洲、日本等國近日也出現排華潮及暴力事件，華人憂心之餘紛紛自保，美國甚至有警察鼓勵華人買槍，在被欺負時可以自衛。

中國駐墨爾本總領事館微信公眾號21日披露，目前遭襲的塔斯馬尼亞大學中國留學生傷勢已無大礙。館方已就此向當地警方、校方表達關切，要求高度重視，依法保護中國公民安全與合法權益。據了解，當地警方已逮捕襲擊者並依法處理。

中國駐墨爾本總領事館指出，新冠肺炎疫情以來，澳洲各地不同程度發生涉疫情辱華、仇華和排華事件，總領事館對此堅決反對和強烈譴責，並提醒中國公民儘量避免發生口角和肢體衝突，確保人身安全。

除澳洲外，綜合報導，包括美國，義大利、日本、南韓及歐洲部分國家也因當地疫情愈見嚴重而傳出排華潮。最常見的是餐廳拒絕中國人進入，對華人辱罵及暴力毆打或是遊行抗議。

環球時報報導，美國總統川普近來在談及新冠病毒時多次稱「武漢病毒」、「中國病毒」後，當地陸續出現排華事件，美聯社19日稱，今年1月美國傳出疫情之初，亞裔美國人就開始被騷擾。例如在紐約布魯克林地鐵上，一名亞裔男子遭言語攻擊後，又被噴空氣清新劑；在洛杉磯，一名16歲亞裔男孩遭遇校園霸凌，被誣稱為「病毒攜帶者」。

美國廣播公司20日報導稱，費城華埠發展會執行主任陳國賢表示，在輿論影響下，很多美國人將華人視為「病毒攜帶者」，不再光顧華人商圈。美國亞太裔律師協會負責人德蘭也表示，將亞裔群體與新冠病毒不當關聯，使賓州越來越多的亞裔美國人受到騷擾和攻擊。

據舊金山文化雜誌「粗體字」網站報導，受嚴重的排華情緒影響，舊金山市多家中餐館遭到暴徒打砸。香港南華早報報導，在加州、紐約州和華盛頓州這三個美國新冠肺炎疫情高發地，很多華人擔憂，當地的歧視氛圍會威脅人身安全，舊金山灣區的華裔警員甚至鼓勵當地華人囤槍及彈藥，稱「一旦警方對局勢失去把控，或許有各種暴亂」。

環球時報引述紐約每日公報稱，「中國病毒」之說在紐約也引發恐慌情緒。華人移民「邁克爾」表示，他不想買槍，但基於安全考慮只能這麼做。有華人則組互助群，供各區華人通報意外事件及需求，以提供協助。