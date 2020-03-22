快訊

養護機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴重早知道！情報單位1月示警 川普當耳邊風

世界日報 / 編譯潘勛／綜合21日電
熟知內情官員表示，情報界元月3日初步示警。 法新社
熟知內情官員表示，情報界元月3日初步示警。 法新社

川普總統痛罵中國隱匿新冠疫情，導致全球目前陷入大流行，但根據熟知美國情報作業官員表示，早在元月、2月，美國自己的情報機構便呈送機密警告，通報新冠病毒對全球帶來的危害，但川普及國會議員均淡化疫情威脅，未採取行動減緩疫情散播。

「華盛頓郵報」20日報導，情報界囿於職責，報告中並沒預測新冠病毒何時會登陸美國本土，也沒建議本該由公衛官員採行的特別防疫行動，但報告確實有追蹤疫情在中國散播、後來傳染到其它國家；另外，中方官員顯然刻意隱瞞疫情的嚴重性到最小。

綜合起來，那些報告很早便示警，擘繪出新冠病毒擁有諸般特性，會造成全球大流行，政府必須迅速採取防堵行動。但雖然報告不斷流入，川普私下、公開都淡化病毒對美國人造成的威脅；國會議員也一樣，直到這個月才認真看待，而當時官方手忙腳亂，要求民眾待在家，醫院窮於應付數目爆增的新冠肺炎病人。

多名有管道接觸到情報的官員表示，情報界「自元月便一直在拉警報」，但限於資訊敏感，他們要求匿名；那些報告分發給國會議員、其助理，以及川普政府官員。

透露內情的官員表示，川普沒料想到這樣，可政府很多官員有先見之明，只是無法說服川普採取任何行動。

熟知內情官員表示，情報界元月3日初步示警，同月底到2月初大增。

中央情報局及「國家情報總監」局長辦公室的發言人均拒絕評論此事。白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)則駁斥外界對川普反應遲緩的批評。吉德里發表聲明說，川普已採取歷史性強勢措施，來保衛美國人民的衛生、財產及安全。

他也批評這些匿名人士，「顯然就是在威脅這個偉大的國家」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

就業染疫 川普政府要各州暫緩公布失業數據

川普來函 金正恩胞妹肯定但仍對雙邊關係示警

川普提議徵調郵輪安置病患 熱火老闆慷慨應允

自己浪費2個月！川普再怪中國不透明害美國反應遲緩

相關新聞

華人被當攜帶病毒…澳洲留學生被毆 美國警察鼓勵買槍自衛

新型冠狀病毒疫情擴散全球，由於目前所知是中國最先傳出疫情，多個國家近來出現反華情緒，19日在澳洲就有兩名中國留學生因為疫情之故遭歧視性辱罵，其中一人被毆，中國駐墨爾本總領事館對此事予以譴責...

疫情嚴重早知道！情報單位1月示警 川普當耳邊風

川普總統痛罵中國隱匿新冠疫情，導致全球目前陷入大流行，但根據熟知美國情報作業官員表示，早在元月、2月，美國自己的情報機構便呈送機密警告，通報新冠病毒對全球帶來的危害，但川普及國會議員均淡化疫情威脅，未採取行動減緩疫情散播。

美國抗疫街頭淨空超現實 人人自律取代強制封城

美國提升防疫措施，加州下令4000萬人居家隔離，一度誤傳「封城」，但在沒...

澳洲新州及維州防堵疫情 兩天內關閉餐廳酒館

為遏阻2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，澳洲新南威爾斯州（NSW）及維多利亞州（VIC）將於...

為何紐約確診人數是美國其他州的好幾倍？ 網點1關鍵：完全大染缸

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，除了中國以外的國家，歐洲各國及美國都一夕間爆出多起確診案例，美國的確診人數更是超過2萬例。對此，今（22）日就有一名網友在PTT上PO文提到，為何紐約單日的確診人數直接破2萬，其他比較嚴重的州單日確診人數也都維持在100多例，於是原PO就好奇詢問廣大網友「紐約的確診人數為何比其他城市還多好幾倍？」

最糟情況還沒來 西班牙新冠肺炎逾1300死

西班牙通報新冠肺炎死亡病例超過1300人，另有近2萬5000人確診。政府矢言盡一切可能對抗疫情，並警告最糟糕情況還未到。...

曼谷1場泰拳賽55人中鏢 官方警告：可能500人確診

東南亞多國疫情21日有惡化跡象，泰國新增89例新型冠狀病毒確診，創單日最大增幅，累計411例，大部分來自曼谷，本月初更有一場泰拳賽事中至少55名觀眾確診。為阻擋疫情蔓延，當局宣布22日起至4月12日，曼谷所有商場會關閉，超級市場及商場內售賣食物和必需品的區域則會繼續營業。

歐洲醫療體系超載 西班牙用垃圾袋當防護衣

彭博資訊報導，在西班牙部分醫院裡，醫護人員救助一波波潮湧而來的呼吸困難新冠肺炎病人，但防護衣不夠，只能將垃圾袋套上手臂並用膠帶固定，保護自己不受感染。

單日793死再創新高 義總理：生產活動全面暫停15天

義大利21日新增793起新冠肺炎死亡病例，再創單日新高紀錄，累計4825人喪生，占全球感染新冠肺炎死亡總數的38.3%。義大利總理孔蒂21日深夜在臉書向全民宣布，義大利所有生產活動將暫停15天。

歐洲戰疫升級！多國單日逾千確診 這2國可能是下一個義大利

新型冠狀病毒肆虐全球，確診人數已破30萬、死亡人數1萬2973人。其中歐洲疫情極為嚴峻，過去24小時，除了義大利新增死亡人數創新高，西班牙、德國、法國等單日新增病例都在1000例以上。其中，疫情僅次中、義的西班牙官員說「疫情高峰還沒出現」，德國則憂心恐成「下一個義大利或西班牙」。

新冠病毒不會像SARS消失 需「買時間」製疫苗

一種病毒正在肆虐！新冠狀病毒Covid-19全球大流行，已導致全球逾27萬多個確診病例，包括逾1萬1400人死亡。而現在我們只看到巨大冰山的一角

1月不甩警報響 川普續怪中國隱匿疫情

美國總統川普21日再次批評中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，導致美國政府反應遲緩。

熱門新聞

圖表看疫情／義增793死再創單日新高 全球確診數破30萬例

屏東縣破蛋！仍有7縣市守住0確診 高雄增2例

直播／新冠肺炎增16例確診 13例境外移入、3本土

義大利新冠肺炎增793死再創單日新高 累計53578確診

鋼鐵派留美學生返台 近17小時不吃、不喝、不上廁所

新加坡鎖國！所有短期旅客不准入境或轉機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。