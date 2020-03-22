疫情嚴重早知道！情報單位1月示警 川普當耳邊風

川普總統痛罵中國隱匿新冠疫情，導致全球目前陷入大流行，但根據熟知美國情報作業官員表示，早在元月、2月，美國自己的情報機構便呈送機密警告，通報新冠病毒對全球帶來的危害，但川普及國會議員均淡化疫情威脅，未採取行動減緩疫情散播。

「華盛頓郵報」20日報導，情報界囿於職責，報告中並沒預測新冠病毒何時會登陸美國本土，也沒建議本該由公衛官員採行的特別防疫行動，但報告確實有追蹤疫情在中國散播、後來傳染到其它國家；另外，中方官員顯然刻意隱瞞疫情的嚴重性到最小。

綜合起來，那些報告很早便示警，擘繪出新冠病毒擁有諸般特性，會造成全球大流行，政府必須迅速採取防堵行動。但雖然報告不斷流入，川普私下、公開都淡化病毒對美國人造成的威脅；國會議員也一樣，直到這個月才認真看待，而當時官方手忙腳亂，要求民眾待在家，醫院窮於應付數目爆增的新冠肺炎病人。

多名有管道接觸到情報的官員表示，情報界「自元月便一直在拉警報」，但限於資訊敏感，他們要求匿名；那些報告分發給國會議員、其助理，以及川普政府官員。

透露內情的官員表示，川普沒料想到這樣，可政府很多官員有先見之明，只是無法說服川普採取任何行動。

熟知內情官員表示，情報界元月3日初步示警，同月底到2月初大增。

中央情報局及「國家情報總監」局長辦公室的發言人均拒絕評論此事。白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)則駁斥外界對川普反應遲緩的批評。吉德里發表聲明說，川普已採取歷史性強勢措施，來保衛美國人民的衛生、財產及安全。

他也批評這些匿名人士，「顯然就是在威脅這個偉大的國家」。