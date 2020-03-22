為何紐約確診人數是美國其他州的好幾倍？ 網點1關鍵：完全大染缸
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，除了中國以外的國家，歐洲各國及美國都一夕間爆出多起確診案例，美國的確診人數更是超過2萬例。對此，今（22）日就有一名網友在PTT上PO文提到，為何紐約單日的確診人數直接破2萬，其他比較嚴重的州單日確診人數也都維持在100多例，於是原PO就好奇詢問廣大網友「紐約的確診人數為何比其他城市還多好幾倍？」
原PO在文中表示，現在美東才幾點，紐約單日的確診人數就即將破2萬，這樣的現象讓他覺得相當誇張，他認為其他比較嚴重的地方，像是加州和華盛頓州單日確診人數也才100多，因此他疑惑的問道「為何紐約如此嚴重啊？」
PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多網友紛紛留言回應「醫療資源相對多而且認真驗」、「因為紐約夜生活很精彩，大家都群聚感染」、「歐洲爆紐約一定爆，紐約是全球金融中心，每天都有很多歐洲人來」、「驗得比較快而已啦，感覺其他州也快了」、「咳嗽加不戴口罩，密集的地鐵空間」。
隨後更有網友分析其中關鍵，「人口密度太高，人太多很擠」、「人口密度太高一定是主因」、「紐約人口密度太高，完全大染缸，大雜燴」、「紐約是美國裡最像亞洲的城市」、「紐約都可以說是地球球都了」、「人口密度高又不戴口罩，當然傳染最快」。
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