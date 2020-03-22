Covid-19：什麼是新常態？

一種病毒正在肆虐！新冠狀病毒Covid-19全球大流行，已導致全球逾27萬多個確診病例，包括逾1萬1400人死亡。而現在我們只看到巨大冰山的一角。

這次疫情2019年12月在中國湖北省武漢市首次發現。隨後成為爆炸性具破壞力的流行病，導致病毒傳播全中國。第二波蔓延到南韓、伊朗、義大利。約一個月後又侵襲西班牙、德國、法國和其他數十個國家。緊隨其後約一星期，美國華盛頓州、加州和紐約州相繼出現病例。如今全美各州都有病例，大流行剛剛開始，全球都緊張地準備面對疫情衝擊，包括撒哈拉以南的非洲和印度。

感染案例數占全中國85%的湖北，最初對疫情處理失誤、缺乏透明度，導致疫情擴散全國，逼使北京領導人須隔離湖北省逾5000萬人，建立隔離區。其他地區也實施嚴峻隔離措施，使疫情流行曲線呈顯著「扁平化」。目前各省或大城報告新增案例劇減，從2月初後每天最高曾達4000例，近日呈穩定性下降，13億人每日新增案例在30個以下，日前甚至出現全天零確診情況。

值得注意的，這是中國2003年遏制SARS，消滅疫情後，另一個明顯成就，雖然也付出巨大代價，卻值得稱讚。但嚴苛的隔離措施不可能長久實施，一旦人們生活恢復正常，病毒無疑將重返並傳播。部分感染後康復的公民仍可能帶病毒，一段時間內，居民須被「 生病的鄰居」包圍，和他們交往冒著被感染風險。世界其他地區則焦急等待中國下一步將如何發展。

美國疫情的流行指數目前呈上升階段，剛通過感染爆發點。近兩天，新確認Covid-19感染案例每日增加一倍。由於使用稱為PCR的方法無法檢測出病毒的RNA，檢測不足，美國目前超過一萬確診病例數仍被嚴重低估。缺乏有效測試方法，就沒有確診病例。美國號稱有世界上最好的衛生保健系統，應對疫情卻沒有適切反應，因缺乏檢測而大程度上對疫情「盲目」，是不可原諒、難以辯解的事。

一個富裕強大而自豪的國家，剛剛接受一位中國公民（編按，指馬雲）捐贈50萬套PCR試劑盒。同樣不可原諒的是，美國目前缺乏能快速檢驗免疫抗體/抗原的試劑 ，供各州護理檢驗使用。這種測試不但可靠，且30分鐘內能知結果，從而達成對病人管理、病人接觸過哪些人追蹤，對人群作疫情監測等珍貴作用。當前美國對Covid-19對策不僅讓人失望沮喪，上層準備不足、領導失敗，中國在掙扎中抗疫，我們卻眼巴巴在旁觀望後，完全沒有意識到自己會成下一個感染的國家。

令人欽佩的是，我們的醫院、企業、學校和其他機構，州和地方衛生官員正同心協力，為減輕疫情影響而加緊努力。為防制疫情，讓受感染者隔離，避免公共聚會、與他人保持距離，並保持良好衛生習慣，對「拉平」我們流行曲線，使衛生保健系統能適當應對吸收預期會流行的疫情大有幫助。部分受感染患者將需住院治療，甚至使用生命輔助儀器。南韓和台灣確實做到了這一點，而不像湖北、義大利和西班牙那樣須採封鎖措施。

隨著北半球春季接近，氣溫升高和更強陽光，應可讓Covid-19的存活期縮短，從而降低病毒傳播機會，減緩疫情。但這種病毒已在南半球澳大利亞、南非和阿根廷等地立足。隨著南半球天氣轉涼，病毒傳播可能加速。病毒出現、增加，不會像17年前的SARS一樣消失。取而代之的，明顯的可能是Covid-19將再回來，在南北半球反覆出現，像流感防疫一樣，每年都必須做。

如果Covid-19在可預見的未來滯留，湖北、義大利的嚴厲隔離措施又無法長期持續，將對我們的心理和經濟造成嚴重打擊。全美大部分地區正採取減緩疫情策略，也無法長期實施。總有一天，企業須重新開放、學校須恢復授課；旅遊、運動比賽、各種娛樂活動都須恢復常態。中國將如何從遏制轉回正常化？我們將如何從嚴厲的抗疫，過渡到真正能持續生活？我們需要「買到時間」為人類發展出免疫疫苗，用科學研究找到有效的解決方案。

現在全球科學家爭相開發藥物、抗體和疫苗，以對抗這種新病毒。目前正以創紀錄速度，找到一些化學物質和抗體，但要把這些發現優化成真正治療藥物，將需幾個月。此後，必須進行複雜的產品製造，動物安全性測試和法規批准過程。任何有用的藥物或抗體，都不太可能在一兩年內供患者使用。

數十家製藥或生化科技公司正競相開發疫苗，應對策略是刺激人類免疫系統，以產生針對Covid-19針突蛋白的抗體。這些候選疫苗一些很快可進入人體測試。但針對SARS冠狀病毒製備的類似疫苗的大量研究表明，針對刺突蛋白的抗體在被病毒感染後，對動物造成更大的肺損傷。這種科學的關注必須趕快解決，它可能影響當前研究進度，也可能獲突破而全速前進。

世界現在面臨一個真正的可能，Covid-19將變成我們生活中的一個現實，直到科學研究能成功克服它，像過去流行的天花、脊髓灰質炎病毒、伊波拉病毒和愛滋病病毒一樣。但這需要時間，憑藉科學家們共同努力，完成任務。這次大流行是一個鮮明的提醒，我們忽略或輕視科學，將為我們帶來危險。科學帶給我們一個更好、更安全的、更乾淨、更健康的世界。現在，我們更比以往任何時候更需要它！

（作者為醫學博士、美國哥倫比亞大學教授、愛滋病雞尾酒療法發明者，授權聯合報系及世界日報刊載）